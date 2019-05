Sidste års stævne bød på både godt vejr og godt volleyballspil.

Første sommerweekend er lig med beachvolley på Ishøj Strand

Ishøj - 30. maj 2019 kl. 18:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Volley & Beachvolley inviterer lørdag den 1. og søndag den 2. juni beachvolleyspillere i alle grupper - fra ungdom og bredde til division og elite - til at dyste i beachvolley og nyde Ishøj Strand i hinandens selskab. Det er efterhånden en tradition og en succes ikke alene for deltagerne, men også for et stort antal tilskuere.

Der afvikles i alt 18 turneringer landet over i Volleyball Danmarks Pepsi MAX Beachvolley Tour 2019. Kulminationen er DM-semifinaler i Hornbæk og Kerteminde, Tour-finale på Bellevue samt DM-finaler på Amager Strand den 10.-11. august med et stort setup med tribuner og bander omkring Centre Court.

- Beachtouren bliver stærkere og stærkere for hvert år, siger Peter Morsing, beachvolleyball-koordinator i Volleyball Danmark, og fortsætter:

- Det ses blandt andet ved, at Pepsi MAX har forlænget deres titelsponsorat med to år, og der er flere nye sponsorer, som banker på døren for at være med til at give beachvolleyballspillere og tilskuere en fest på de danske strande gennem hele sommeren, siger han.

- Vi er vildt glade for, at der er rigtig mange klubber, som igen i år ønsker at være med til at give beachvolleyballspillerne et hav af muligheder for at deltage i turneringer landet over. Faktisk er der igen så mange, at vi har svært ved at få plads til dem alle i kalenderen - hvilket betyder, at der i flere weekender er mere end én turnering, siger Peter Morsing.

Ishøj Volley & Beachvolley har tradition for at byde sig til som arrangører og formand, Henning Thomsen, glæder sig til også i år at være værtsklub for et at de store udendørsarrangementer. Der spilles i øvrigt også beachvolley "uden for sæsonen", idet både Odense og København har indendørs beachvolleyhaller.