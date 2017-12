Dansk Folkepartis Poul Jørgensen bekræfter, at der er indgået en konstitueringsaftale med Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har 11 mandater i det nye byråd og med Dansk Folkepartis to mandater, får de 13 ud af 19 mandater bag sig i aftalen. Foto: Anders Dall

DF bekræfter konstituering med S

Ishøj - 01. december 2017 kl. 15:38 Af Anders Dall

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Ishøj er blevet enige om en konstitueringsaftale for det nye byråd. Det bekræfter Poul Jørgensen fra Dansk Folkeparti i Ishøj. Han forklarer, at aftalen blev indgået i mandags, og at han har sat sin underskrift på aftalen.

- Det foregik sådan, at vi sad over for hinanden og bekræftede, at vi havde et samarbejde, og så kunne vi ligeså godt sende den (aftalen red.) ud til underskrift, siger Poul Jørgensen.

Formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ishøj, Merete Amdisen, fortæller, at hun også har sat sin underskrift på aftalen, og dermed styrer de to partier mod et nyt byrådssamarbejde, ligesom de har gjort det i den nuværende byrådsperiode:

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Socialdemokratiet i de fire år, der er gået, og det vil vi gerne fortsætte med, siger Poul Jørgensen.

Han vil ikke udtale sig om, hvordan udvalgsposterne er fordelt mellem de to partier før det konstituerende møde den 7. december.

Socialdemokratiet fik 11 mandater ved kommunalvalget den 21. november, mens Dansk Folkeparti gik et mandat tilbage og kommer til at sidde med to mandater i den nye kommunalbestyrelse.

Uden for konstitueringen sidder Venstre, som gik fra to til tre mandater ved kommunalvalget. SF fastholdt sine to mandater, og Enhedslisten kommer ligesom i den nuværende periode til at sidde med ét mandat i det nye byråd.