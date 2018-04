Ishøj Kommune mener ikke, at konsulentfirmaet Netplan gav en ordentlig rådgivning i forbindelse med udbudsprocessen af Ishøj Fællesantenne og kræver et honorar på cirka 1,5 millioner kroner tilbagebetalt. Illustration: Ishøj Kommune

Byråd drager rådgiver til ansvar

Ishøj - 11. april 2018 kl. 19:02 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Ishøj Byråd, skal konsulentfirmaet Netplan betale et honorar på cirka 1,5 millioner kroner tilbage til kommunen for fejlagtig og mangelfuld rådgivning i forbindelse med udbudsprocessen af Ishøj Fællesantenne, som er ejet af Ishøj Kommune. Det var der stiltiende opbakning til på byrådsmødet den 3. april, hvor borgmester Ole Bjørstorp (S) læste fremstillingen af sagen op og kunne konstatere, at partierne ikke havde nogen bemærkninger til punktet.

Det er Ishøj Kommunes chefjurist, der har gået Netplans rådgivning igennem og konkluderet, at der er flere forhold, hvor rådgivningen har været utilfredsstillende. Det gælder Netplans vurdering af Ishøj Fællesantennes stand som et moderne og fuldt vedligeholdt anlæg. En tilstand som siden i en stikprøvekontrol af ingeniørfirmaet Brix og Kamp i august 2017 blev betegnet til at være væsentligt under middel og bar præg af fejl og mangler. Andre kritikpunkter drejer sig om valget af udbudsform, der betegnes som unødigt omstændigt, og Netplans anbefaling om at indgå aftaler med flere indholdsleverandører for at få en udvidet konkurrence på TV-kanaler. En anbefaling som ifølge chefjuristen ikke har vist sig mulig i praksis.

"Konklusionen er, at Netplans rådgivning af Ishøj Kommune har været behæftet med så mange og væsentlige fejl, at den reelt har været værdiløs for Ishøj Kommune," står der blandt andet i sagsfremstillingen.

Derfor bliver Netplan nu mødt med et krav fra Ishøj Kommune om at tilbagebetale det honorar på cirka 1,5 millioner kroner, som kommunen betalte konsulentfirmaet for rådgivning. Samtidig mener kommunen, at Netplan skal betale for kommunens udgift på knap 284.000 kroner til advokatfirmaet Horten for at undersøge udbudsprocessen omkring Ishøj Fællesantenne. Dermed er det et krav om tilbagebetaling på cirka 1,8 millioner kroner, som Ishøj Kommune nu sender af sted til Netplan.