Bilist mister herredømmet over bil i p-kælder: Tre personer kørt på sygehuset

En ældre mand mistede her til formiddags, torsdag, herredømmet over sin bil i en p-kælder under Ishøj Butikscenter.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter klokken 10.46.

I den forbindelse ramte han to fodgængere.

- Sammen med redning arbejder vi med et trafikuheld i Ishøj Butikscenter, hvor ældre mand mistede herredømmet over sin bil i p-kælderen og ramte to fodgængere. Følg vores anvisninger og giv plads for ambulancer, skriver Politiet på Twitter.

Til Ekstra Bladet oplyser vagtchefen hos Vestegnens Politi, at tre personer er kørt til hospitalet, og at man ikke endnu kender tilstanden på de to fodgængere.

- Vi har ikke haft mulighed for at tale med ham, da han er til behandling. Men vi undersøger selvfølgelig, hvordan man kan miste herredømmet i en p-kælder, siger vagtchefen til avisen.