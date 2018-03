Ishøj Kommune vil i år gerne belønne en borger, en virksomhed, en forening eller en institution, der arbejder for eller har en god ide til, hvordan man kan gøre trafikken sundere ved at mindske luftforening og/eller trafikstøj. En sundere trafik bidrager til et sundere liv.

Bidrager du til at mindske støj og forurening i trafikken?

Er du for eksempel gået sammen med andre forældre om en gå- eller cykelbus, hvor I følger børnene i skole. Har du en nabo, der har dannet en gruppe, som kører en flok børn til sport og fritid i én bil. Eller kender du måske en virksomhed, der arbejder aktivt for at få sine ansatte til at cykle?

Ved udvælgelsen af kandidater lægger Grønt Forum vægt på, at priskandidatens indsats for eksempel har øget den almindelige interesse for klima og miljø, har medført at kommunens CO2-udledning nedbringes og/eller har tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som inspiration for andre. For en virksomhed gælder det, at indsatsen skal være udover, hvad virksomheden er forpligtig til i forhold til loven.