Behov for flere støttepædagoger

Ishøj - 09. maj 2018

For at kunne imødekomme et stigende behov for støttepædagogtimer i kommunens dagtilbud besluttede Ishøj Byråd tirsdag aften at afsætte penge til at ansætte to ekstra støttepædagoger. I øjeblikket har kommunen ansat syv støttepædagoger til syv børn med behov for særlig støtte, men nu har visitationsudvalget på dagtilbudsområdet vurderet, at der er 13 børn, der har behov for en støttepædagog. Det betyder, at der nu lægges op til at etablere seks nye forløb, som de to ekstra støttepædagoger skal deles om at varetage.

- Vi synes, det er en rigtig god ide, at det (indsatsen, red.) kommer helt fra bunden af, så vi ikke venter, og det er for sent, for så kræver det faktisk større ressourcer at indhente det, børnene mangler, så vi synes, det er en rigtig god ide, at de får den støttepædagog, der er behov for, lød det fra SF's Kalbiye Yüksel, da sagen blev behandlet på byrådsmødet.

Samme holdning gav både Enhedslistens Ole Wedel-Brandt og Venstres Ole Beckmann udtryk for, selv om Ole Beckmann dog savnede en uddybende forklaring på, hvorfor to nye støttepædagoger skal deles om støtteforløb for seks børn, når der p.t. er syv støttepædagoger til syv børn. Det fik Jeannette Merklin (S), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget, til at bede om ordet.

- En og en er ikke altid to. De her børn går i forskellige institutioner, og der er ikke nogen støttepædagog, der kun har et barn. De har alle sammen flere end et barn, men man skal tænke på, at de her børn har forskellige behov, og det er ikke alle, der skal have samme indsats, sagde Jeannette Merklin.

Børne- og Undervisningsudvalget afholder selv udgifterne til ansættelsen af to nye støttepædagoger, som årligt kommer til at koste kommunen 826.000 kroner. Af sagsfremstillingen til byrådsmødet fremgår det, at stigningen i børn med behov for ekstra støtte skyldes en generel stigning i kommunens børnetal.