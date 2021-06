Annelise Madsen forlader nu Socialdemokratiet og kommer med skarp kritik af partiforeningen i Ishøj - en kritik, som den lokale bestyrelse slet ikke kan genkende. Foto: PR Foto: Poul Hansnes

Afviser kritik: - Vi har hele tiden søgt at finde løsninger

Ishøj - 24. juni 2021 kl. 11:45 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Efter snart otte år som socialdemokratisk byrådsmedlem forlader Annelise Madsen nu helt partiet, efter hun for nyligt meldte ud, at hun ikke ville være at finde på opstillingslisten til kommunalvalget alligevel.

Hos Socialdemokratiet i Ishøj beklager man Annelise Madsens beslutning.

- Der har jo været konflikter i partiet, men dem har vi forsøgt at løse hele vejen igennem, blandt andet med flere mæglingsforsøg. Så jeg er ked af, hun melder sig ud, men det er jo hendes valg, siger Emil Nissen, der er næstformand hos Socialdemokratiet i Ishøj.

Han er også ked af at læse den kritik, som Annelise Madsen kommer med.

- Jeg kan ikke genkende det billede, hun tegner. Vi har virkelig gjort alt for at skabe et bedre samarbejde og holder flere møder, og jeg fornemmer, at vi har et godt samarbejde med kandidaterne, siger Emil Nissen og fortæller, at han så sent som i fredags havde et møde med Annelise Madsen for at finde en løsning på hendes utilfredshed.

- Men det har hun så ikke ønsket, og det er jeg da ked af, men det er hendes valg. Og jeg ønsker hende held og lykke, understreger Emil Nissen.

Skarp kritik I en længere pressemeddelelse fortæller Annelise Madsen, at hun blandt andet har besluttet at forlade Socialdemokratiet på grund af de interne arbejdsgange.

- Det har været en meget svær beslutning for én, der har hørt om Socialdemokratisk politik og Ishøjs udvikling helt fra jeg var barn. Men jeg har imidlertid haft svært ved at genkende mine socialdemokratiske værdier i adskillige politiske beslutninger og i meget af vores måde at arbejde på. For mange politiske beslutninger er stemt igennem med snævre flertal i gruppen, fremfor at være baseret på konstruktive diskussioner. Jeg har oplevet, hvordan fordeling af poster har handlet mere om kammerateri og studehandler end om kompetencer, villighed til at bruge den nødvendige tid på opgaverne og stemmetal. Resultatet af dette er at alt for mange beslutninger er blevet truffet af de samme få personer, skriver hun.

Annelise Madsen er datter af tidligere borgmester Per Madsen, og hun var også kandidat til posten som partiets spidskandidat i Ishøj. Den afstemning vandt Merete Amdisen dog stort foran både Ole Bjørstorp og Annelise Madsen.

Nu forlader sidstnævnte så helt partiet, ligesom Ole Bjørstorp tidligere har gjort.

