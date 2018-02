Den 18. februar holder Scanwo åbent hus i Ishøj, hvor du blandt andet kan blive klogere på at bygge et træhus. Foto: Scanwo

Åbent hus: Oplev træhus-drømmen

Ishøj - 11. februar 2018 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du går med tanker om at bygge et træhus, kan det være, du skal besøge træhusleverandøren Scanwos åbent hus-arrangement på Rosenvangen 13 i Ishøj tæt ved Jægersø den 18. februar. Her vil der nemlig være mulighed for at opleve en rummelig og økonomisk familievilla.

- Med 150 kvadratmeter i et vinkelhus har den gennemsnitlige familie rigeligt med plads at boltre sig på med blandt andet separat børneafdeling. Samtidig sikrer solcellerne på taget en stabil og billig opvarmning af huset, forklarer Erik Berg, der er salgschef hos Scanwo, i en pressemeddelelse.

Huset i Ishøj bliver ligesom mange af Scanwos øvrige træhuse forsynet med Genvex-anlæg, som sørger for ren og frisk luft uden for høj luftfugtighed. Det sikrer et godt indeklima, og i kombination med træhusets unikke indeklima er det samlet set godt for familiens helbred med færre sygedage til følge - især børn og voksne med astma eller lignende sygdomme vil trives væsentligt bedre. Derudover benyttes udelukkende kvalitetstræ fra Skandinavien til byggeriet, oplyser Scanwo i pressemeddelelsen.

- Mange af vores kunder kan godt lide et bæredygtigt træhus, og med et yderst positivt boligmarked i Storkøbenhavn er der grobund for, at interessen for træhuse fortsat vil stige i de kommende år, mener Erik Berg.

Udstillingshuset kan ligesom Scanwos øvrige husløsninger tilpasses individuelle behov. Scanwo leverer en såkaldt selvbygløsning, hvor bygherren har stået for alle dele af byggeprocessen, men det er også muligt at blive boligejer med en færdig- eller medbygløsning.

- Ved selvbyg opnår kunden stor fleksibilitet og sparer flere hundrede tusinde. I øvrigt er det som selvbygger betydeligt nemmere at opføre et træhus end et murstenshus i samme størrelse, lyder det fra Erik Berg.

Der afholdes åbent hus på adressen Rosenvangen 13, 2635 Ishøj, søndag den 18. februar fra klokken 13 til 15.