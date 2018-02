Ni poppeltræer i Baneparken, der er cirka 40 år gamle, bliver i denne uge fældet på grund af risiko for nedfaldne grene, oplyser Ishøj Kommune i en pressemeddelelse. Foto: Ishøj Kommune

Send til din ven. X Artiklen: 40 år gamle poppeltræer skal fældes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år gamle poppeltræer skal fældes

Ishøj - 12. februar 2018 kl. 11:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ni poppeltræer i Baneparken ved Ishøj Station skal fældes på grund af risiko for nedfaldne grene. Det oplyser Ishøj Kommune i en pressemeddelelse. Kommunen har i flere omgange fjernet grene på de cirka 40 år gamle poppeltræer, der står rundt om i Ishøj, fordi der var risiko for, at store grene ville falde ned. Men nu er sikkerhedsrisikoen blevet for stor i Baneparken, et grønt område ved Ishøj Station mellem S-togsbanen og Vejlebrovej, hvor de ni poppeltræer skal fældes i uge 7.

Det er ret specielt, at kommunen har poppeltræer med 40 år på bagen. Det er mere almindeligt, at de kun får lov at stå i et enkelt årti. Det fortæller Merete Ancher, der er skov- og landskabsingeniør i Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter.

- Popler er hurtigvoksende træer og får derfor hurtig fylde eller volumen i en træbeplantning. Men deres hurtige vækst betyder også, at de bliver lette og porøse i opbygningen og slet ikke har den samme styrke som for eksempel eg. Samtidig har ældre poppeltræer en tendens til at sætte lange tunge grene, som let brækker af for deres egen vægt. Når store grene brækker af, kan det være farligt for forbipasserende, hvis de går forbi på tidspunktet for nedfaldet, siger Merete Ancher i pressemeddelelsen.

Fældningen af poppeltræerne i Baneparken er ikke den eneste aktuelle ændring af naturområdet ved stationen. Lige der hvor banestien går gennem tunnelen under Stenbjerggårds Allé, er det høje buskads for nylig blevet erstattet af nogle lavere buske for at skabe større tryghed for de fodgængere, der bruger stien.