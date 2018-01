Det ville klæde landspolitikerne at have større tiltro til, at kunst og kulturlivet formår også mere end de opgaver, de egentlig har midler til, skriver operachef Claus Lynge. Her et billede fra Vordingborgs internationale teaterfestival Waves, der senest blev afholdt i Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Ønskes: Tiltro til kulturlivet

For slet ikke at tale om film og billedkunst, der deler den generelle præmis, at uden offentlig støtte og fondsmidler ville der ikke være noget marked overhovedet.

Dynamikken siden da har været imponerende høj - selv hos de aktører, der også var der dengang og hvor mange har undergået indtil flere hamskifter.

Læser man de større kulturinstitutioners årsrapporter gennem årene og ser, hvad der er udviklet, tilrettelagt, præsenteret, formidlet, levendegjort og sanseliggjort, kan man ikke andet end glædes over, at vi i et land med knap seks millioner (en smule flere indbyggere end i Hamburg-området) har et så rigt kulturliv og så levende en interesse fra danskerne.

Læs bare Danmarks statistiks tal over antallet af besøgende på museer, gallerier, koncertsale, spillesteder og teatre, hvortil kommer en imponerende kunstneriske produktion, der udvikles til og vises på de sociale platforme.

Som de sagde i Californien som svar på succesen med Silicon Valley og hemmeligheden med at tiltrække de bedste hoveder: -Det kræver, at man kan tilbyde gode oplevelser, have en sjov aften i byen og at gå hjem med den man ønsker.