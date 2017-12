Se billedserie Inden nytår får Vikingeskibsmuseet i Roskilde svar på, om der kan gives tilladelse til, at vikingeskibshallen fra 1969, bliver revet ned. I så fald vil opbygningen af et nyt museum kunne ske med hjælp fra fondsstøtte. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det gode parallelsamfund

Ind i kulturen - 08. december 2017 kl. 09:41 Af Claus Lynge, operachef Opera Hedeland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er i al fald ét sted, hvor vi bør være glade for, at vi har et parallelsamfund.

Det handler om de private fonde - store, mellem og små - der parallelt med de offentlige kasser donerer milliarder hvert år.

Nogle af fondsmidlerne gives fortrinsvist til sociale og sundhedsmæssige formål - for eksempel Oak Foundation eller Egmont Fonden - andre til videnskabelige formål - for eksempel Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden eller Lundbeckfonden - og atter andre til kulturelle formål - for eksempel A.P. Møllers og hustrus fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og Oticon Fonden.

Nogle af fondene udlodder over en milliard kroner årligt - andre følger tæt. Formålene spænder vidt: Fra strålekanoner på sygehuse over forskningscentre ved universiteter til markante byggerier og projekter inden for kulturområdet.

Fondene, såvel de mindre som de store erhvervsdrivende, har den kontrakt med samfundet, at de lettes i erhvervsskat mod at udlodde denne lettelse. Ved stiftelse af fonden skal formålet godkendes; et formål, der alene sikrer egen familie f.eks. vil ikke kunne blive anerkendt som alment og herved opnå skattelettelse. Oprindelig var fonds-tanken blandt andet at sikre danske virksomheder mod overtagelse fra udenlandske, kapitalstærke interesser. .

Mænd bag lukkede døre? Fra tid til anden lyder der røster fra især den politiske venstrefløj om, at det, der foregår i fondene, er "udemokratisk", og at det er "mænd, der træffer afgørelser bag lukkede døre" .

Sandheden er imidlertid, at der er en fantastisk diversitet i fondsbestyrelserne m/k og med hensyn til baggrunde, og at samtalerne i fondsbestyrelserne oftest er fagligt velunderbygget. Blandt fondenes top 100 vil mange blive overrasket over diversiteten i bestyrelsernes sammensætninger: flere af fondene har kønsmæssig lige repræsentation - andre har medarbejdervalgte repræsentanter. Og fagligheden er stærkt repræsenteret.

Det er netop styrken i denne meget danske model: At der er en flerhed af syn på, hvad der er væsentligt og kan realiseres. Der har desuden udviklet sig et interessant partnerskab mellem de store fonde og de offentlige kasser. Fælles projekter er næsten blevet reglen snarere end undtagelsen.

Fondene har en kvalitet, som vi ikke alt for ofte finder i det politiske system: De kan anlægge et syn, der ofte har et længere og videregående perspektiv, end mange mere kortsigtede politiske hensyn, som ofte er resultatet af den demokratiske proces.

Kolleger fra Norge og Sverige jeg taler med, betragter med slet skjult misundelse dette parallelle system i Danmark og ønsker, de havde et tilsvarende.