Se billedserie »Zorro og den forbudte sombrero« er så stor en succes, at der nu bliver lavet et par ekstraforestillinger. Foto: Thomas Olsen

Zorro må på ekstra sommerarbejde

Holbæk - 02. august 2021 kl. 17:47 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

På fredag den 6. august er der premiere på Sjællands Teaters store sommerforestilling »Zorro og den forbudte sombrero«.

Og allerede nu er interessen for forestillingen så stor, at teatret må lave et par ekstraforestilinger for at imødekomme den store publikumsinteresse.

Det bliver henholdsvis tirsdag den 10. og onsdag den 11. august - begge dage klokken 19 - at der bliver mulighed for at se blandt andet Sofie Stougaard og teatrets egen Brian Kristensen i rollerne som Carmen og Zorro, men også meget andet.

Sjællands Teater havde, allerede inden billetsalget startede, udvidet antallet af spilledage, men nu er der altså behov for yderligere.

- Interessen har været overvældende. For mange er sommerteater i museumsgården blevet en fast tradition, men i år mærker vi også, at publikum har lyst til at komme ud og få én på opleveren efter et år med nedlukninger, fortæller administrerende direktør i Sjællands Teater, Kristoffer Møller Hansen, i en pressemeddelelse.

En kærlig vridemaskine Flemming Jensen er efterhånden blevet et synonym med Sjællands Teaters sommerteater.

Det er da også ham, som har leveret manuskriptet til årets forestilling.

Og denne gang er det ikke kun helten Zorro, som bliver taget under kærlig behandling.

Også en lang perlerække af kendte helte må finde sig i at få en tur i Flemming Jensens kærlige vridemaskine.

Som sædvanlig bliver forestill ingen vist i Museum Vestsjællands gård i Holbæk, hvor teatrets folk efterhånden er vant til at bygge en scene op.

Selv om det er midt inde i Holbæk, føles det, som om både publikum og teaterfolk befinder sig i deres egen verden.

Kun »forstyrret« af kirkeklokken fra Sankt Nikolai Kirke, som efterhånden har fået sin egen rolle i sommerteatret.

Lars Fjeldmose er endnu engang kapelmester, mens Joy-Maria Frederiksen for tredje år i træk står for instruktionen.

- Skynd jer at bestille Selv om der nu er sat ekstra billetter til salg, så kan de hurtigt blive udsolgt, lyder det Kristoffer Møller Hansen.

- Vi var spændte på, om publikum var klar til at gå i teatret. Men jeg skal lige love for, at vi er blevet overraskede over den interesse, der har været. Vores råd er, at man er ude i god tid med at bestille billetter, siger han.