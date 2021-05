Se billedserie En gang sad gæsterne helt stille i Grand-biografen. Nu kommer der mere bevægelse ind i huset. Foto: Privatfoto

Yoga i den gamle Grand-biograf

Holbæk - 07. maj 2021 kl. 19:45

Der er formentlig mange, som trænger til at få rørt sig ovenpå corona-nedlukningerne. Og nu er der et nyt tilbud på vej i Holbæk.

Fra uge 19 vil Lonnie Valentin Lillie nemlig lave yoga-lektioner to aftener om ugen i den historiske bygning Grand Bio i Ahlgade i Holbæk.

Tilbuddet kommer, efter at ejerne af Grand-bygningen, ægteparret Ulrik Lønberg og Birthe Dahl Hansen, i længere tid gerne har villet have noget »bevægelse«. i huset.

Og Lonnie Valentin Lillie, der er Gotved-uddannet massør, bevægelsesunderviser og yoga-entusiast, er altså kvinden, der skal føre ønsket ud i livet.

Hun understreger, at yoga er for alle, og at det kan gavne alle.

- Yoga er som Gotved-bevægelse ingen konkurrence. Du behøver og skal slet ikke at spejle dig i, hvad andre kan. Det har intet med dig at gøre. Du arbejder kun med dig selv. Lytter til din krop. Det er din dagsform, der bestemmer. Man gør det, man kan, og det er nok. Det er kun dig, der mærker, registrerer og glædes, når du er blevet smidigere, blevet stærkere eller føler, du har rykket dig, siger Lonnie Valentin Lillie i en pressemeddelelse.

Hver af de to ugentlige lektioner varer 90 minutter, og de to første uger er det gratis at deltage. Det kræver dog tilmelding og en negativ coronatest/coronapas.

På begge hold er der plads til 16 deltagere.

På holdet om tirsdagen, der begynder klokken 18.30, er det udelukkende mænd, der kan deltage. Holdet om onsdagen, der også begynder klokken 18.30, er både for mænd og kvinder.

Fælles for begge hold er, at du ikke behøver have kendskab til yoga. Man skal dog være iført tøj, man kan bevæge sig i, samt medbringe en yogamåtte eller et tæppe.

Tilmelding sker via Kroppen på Toppens Facebook- eller Instagram-side.