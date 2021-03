De to kvinder slap fra uheldet uden skader.

Yngre bilister stødte sammen

To yngre kvindelige bilister var tirsdag klokken 16.14 involveret i et trafikuheld i krydset Vestergade/Sejergårdsvej i Tølløse. Ingen af dem kom alvorlig til skade.

Her stødte hun sammen med en anden bil, der kørte i østlig retning ad Vestergade med en 25-årig kvinde fra Tølløse bag rattet. Hun kunne ikke nå at bremse for den 20-årige bilist.