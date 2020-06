John Harpøths udtalelser om, at Dansk Folkepart aldrig kommer til at stemme for en moske, gør ham ikke inhabil, vurderer Holbæks chefjurist og er dermed uenig med Sten Bønsing, professor i forvaltningsret. Foto: Mie neel

Vurdering: Politiske udmeldinger gør ikke en politiker inhabil

En udmelding om, at Dansk Folkeparti aldrig kommer til at stemme for en moske i Danmark, fik Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, til at udtale til TV2 Øst, at med så entydig en udmelding har han gjort sig inhabil. Men Kirsten Kemp vurderer ikke, at John Harpøths udtalelser medfører inhabilitet, selv om, han inden mødet meddelte, hvordan han agtede at stemme.

Chefjurist Kirsten Kemp i Holbæk Kommune har vurderet, at Dansk Folkepartis John Harpøth ikke var inhabil, da økonomiudvalget onsdag behandlede en indstilling om at begynde arbejdet med en lokalplan for en moske i Mega Bowl Holbæk.

