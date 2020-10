Vred ung mand anholdt to gange

Den 17-årige havde tidligere på ugen haft en konflikt med en fodboldtræner, som endte med, at den 17-årige blev bortvist fra klubben. Onsdag ved 20-tiden troppede den 17-årige så op ved en fodboldkamp ved Vipperødhallen for at tale med træneren. Den 17-årige var truende og fremviste noget, der lignede en pistol.

En tilkaldt politipatrulje fandt den 17-årige på Vipperød Station, hvor han blev anholdt. Her fandt politiet en softgun på ham, og den blev beslaglagt, mens den 17-årige blev sigtet for trusler.

Torsdag morgen dukkede drengens far op på politistationen i Roskilde for at berette om en konflikt, han havde haft med sønnen oven på episoden i Vipperød. Næsten samtidig dukkede den 17-årige selv op - i bil - ved politistationen. Han blev sigtet for kørsel uden kørekort, men derudover forsøgte politifolkene at tale parterne til ro og til at gå hver til sit.