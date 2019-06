Jeppe Jakobsen (DF) forventer selv, at han er på vej ud af Folketinget, selv om ikke alle personlige stemmer endnu er talt op. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Vraget DF'er: Jeg ville ikke ind i en dødsspiral med Stram Kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vraget DF'er: Jeg ville ikke ind i en dødsspiral med Stram Kurs

Holbæk - 06. juni 2019 kl. 14:43 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu før, at de personlige stemmetal efter onsdagens folketingsvalg er talt op, kaster Dansk Folkepartis folketingsmedlem fra Holbæk-kredsen, Jeppe Jakobsen, nu håndklædet i ringen og konstaterer, at han ikke bliver genvalgt.

- Jeg tror ikke på det. De første kredse er talt op, og i Kalundborg-kredsen mister jeg to-tredjedele af mine personlige stemmer fra sidste valg, siger Jeppe Jakobsen torsdag eftermiddag til sn.dk.

Efterfølgende er også valgresultat fra Holbæk-kredsen blevet offentliggjort. Her har Jeppe Jakobsen tabt omkring en tredjedel af sine personlige stemmer.

De to kredse er af særlig betydning for Jeppe Jakobsen, da han i en årække boede i Kalundborg Kommune og sad i kommunalbestyrelsen samme sted. Nu bor han i Skamstrup i Holbæk Kommune, hvor han også sidder i kommunalbestyrelsen.

Han er derfor et kendt ansigt i Holbæk og Kalundborg, men Dansk Folkepartis generelt meget dårlige valg er altså også gået ud over ham. Partiet skal sige farvel til fire af de syv hidtidige folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds, og Jeppe Jakobsen forventer altså selv at blive en af taberne.

Det er hans faste overbevisning at både han selv og Dansk Folkeparti har ført den rigtige politik i de seneste fire år og slået på de rigtige ting i valgkampen.

- Jeg har personligt knoklet for at få uddannelsesinstitutioner tilbage til Nordvestsjælland, og jeg synes faktisk, at jeg har levet op til mine valgløfter fra 2015. Men det er vælgerne, der bestemmer, hvordan Folketinget skal se ud, og det er sådan det er, siger Jeppe Jakobsen.

Dansk Folkeparti har ved de senere valg stået stærkt i Vestsjælland, men partiet Stram Kurs' indtog på den politiske scene og partileder Rasmus Paludans opstilling i Sjællands Storkreds har ramt Dansk Folkeparti, som traditionelt har været det foretrukne parti for de vælgere, der ønsker en hård linje i udlændingepolitikken.

- Det har absolut haft en betydning for os, at Rasmus Paludan har været opstillet her, og det har også haft en betydning, at Nye Borgerlige har været der. Mange vælgere har stemt på dem i forventning om, at de kan levere en masse, men nu må vi se, hvad de får igennem, siger Jeppe Jakobsen.

Nye Borgerlige opnåede fire pladser i Folketinget, mens Stram Kurs ikke klarede sig over spærregrænsen.

- På en måde er det da bittert, at jeg ikke bliver genvalgt, og at Dansk Folkeparti får et dårligt valg, når jeg mener, at vi har gjort det rigtige. Men jeg ville ikke gøre en masse anderledes og være gået ind i en dødsspiral med Stram Kurs om at komme med de mest sindssyge meldinger. Så ville jeg ikke kunne have set mig selv i øjnene, lyder det fra Jeppe Jakobsen.

Lige nu har han stadig masser af lyst til at fortsætte landspolitik, men han vil ikke forudsige, om han også er folketingskandidat ved næste valg.

- Nu skal jeg først og fremmest bruge en masse tid sammen med min familie, som har set alt for lidt til mig i de sidste fire år. Og så skal jeg tilbage på seminariet og gøre min pædagoguddannelse færdig, siger Jeppe Jakobsen, der er gift og har en søn på 10 år.