Voldsom brand breder sig: Medarbejdere evakueret

Klokken 09.55 indløb en alarm til alarmcentralen om, at der var opstået brand i den gamle Superfos-ejendom på Skimmedevej lidt syd for Vipperød.

Til sn.dk oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, at branden er opstået i taget, der er under renovering, hvor der er gået ild i noget tagpap.

Ilden har efterfølgende bredt sig, og der har derfor været nødvendigt at evakuere medarbejderne i bygningen, ligesom der også er tilkaldt flere politipatruljer samt flere brandbiler.

Ingen er umiddelbart kommet til skade som følge af branden.

Den tidligere Superfos-bygning rummer 17 forskellige virksomheder med produktionsvirksomheden Primodan som den største.

En af de mindre virksomheder er Rodvig Bags, som ejes af Berit Rødvig. Hun fortæller, at branden ser ud til at være opstået midt i bygningen, så hendes virksomhed er umiddelbart ikke direkte berørt.

- Vi forsøgte at arbejde videre. Men så gik strømmen, og kort efter var beskeden fra politiet, at alle skulle evakueres. Så nu krydser vi fingre for, at de hurtigt får styr på ilden, fortalte Berit Rødvig.

Vestsjællands Brandvæsen oplyser omkring klokken 11.30, at det er til stede med personale fra fem stationer.

- Vestsjællands Brandvæsen er i øjeblikket til stede med personale fra fem af vores stationer, og vores frivillige er fremme med dronen.

- Derudover har vi anmodet Roskilde Brandvæsen om assistance med deres stigevogn, skriver brandvæsenet på Twitter.

Sn.dk følger sagen....