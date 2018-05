Sparekassen Sjælland-Fyn A/S landede i første kvartal i år et overskud efter skat på 80,3 millioner kroner mod 74,6 millioner i første kvartal 2017.

Voksende plus i sparekasse

Opskrivning af en aktiepost betyder, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i første kvartal får et større overskud end i første kvartal 2017, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det voksende overskud skyldes først og fremmest, at værdien af sparekassens aktiebeholdning hos kapitalforvalteren Bankinvest (BI Holding A/S) i marts blev opskrevet med 35 millioner kroner. Dermed voksede posten kursreguleringer fra 17,8 millioner kroner i første kvartal 2018 til 29,1 millioner kroner i år.

- Helt overordnet set kan man sige, at vi er kommet godt fra start på året. Det er udtryk for, at der er en fin aktivitet, blandt andet på boligmarkedet, og at kunderne har det godt. Nedskrivningerne er på et lavt niveau med 12 millioner kroner, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.