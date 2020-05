Se billedserie Finn Erik Larsen, Vipperød, har siden begyndelsen af 70?erne været med til at sætte sit præg på byen gennem blandt andet sin tid som skole­inspektør. Fredag den 22. maj bliver han 80 år. Foto: Per Christensen

Vognstyreren holder fortsat farten

Holbæk - 21. maj 2020 kl. 19:38 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vognstyrer, trofast kirkegænger, vinterbader, tidligere skoleinspektør, politisk engageret og aktiv pensionist.

Finn Erik Larsen, Vipperød, skal have et stort visitkort for at få plads til bare nogle af de ting, som han beskæftiger sig med.

Han har haft og har stadigvæk et meget aktivt liv, som fredag den 22. maj passerer de 80 år.

Men for et par måneder siden fik det meste en brat ende, da Danmark blev lukket ned på grund af en mikroskopisk virus.

- Indtil corona-krisen dukkede op, var min dag fyldt op, men de sidste par måneder har stort set alt været lukket ned. Heldigvis har jeg kunnet være sammen med familien, fortæller han.

Finn Erik Larsen bor stadigvæk i det hus på Bøgevej, som han og hustruen Kirsten flyttede ind i tilbage i 1972. Og det var her, at de tre børn voksede op.

Men i dag er der kun ham tilbage i det store hus, hvor der undervejs er blevet lavet en tilbygning.

Børnene er forlængst flyttet hjemmefra, og Kirsten er kommet på plejehjem på grund af Alzheimers.

- Det har jo været Kirsten, som har stået for hus og have. Så jeg har skullet vænne mig til mange ting, som for eksempel hvor de forskellige ting står i skabene. Hvad angår haven fik jeg en gartner til at rydde det meste, og så håber jeg, at jeg kan holde den nede. Men ellers har jeg nogle gode mennesker til at give en hånd med ind imellem, siger han.

Finn Erik Larsen bliver formentlig boende i huset, så længe han kan.

- Jeg har da overvejet at finde en lille lejlighed og flytte ind der. Men jeg har en søn, svigerdatter og to børnebørn boende lige ved siden af huset. Og rent økonomisk kan jeg faktisk ikke bo billigere, end jeg gør nu, fortæller han.

Arbejdede i skolevæsnet Finn Erik Larsen er oprindelig uddannet lærer og fik sit første job som udlært på Skottegårdsskolen i Kastrup.

I 1972 blev han ansat som skoleinspektør på Vipperød Skole, hvor han var frem til 1987.

Herefter blev han skoledirektør i den daværende Tølløse Kommune, og han sluttede sit arbejdsliv med en stilling som rektor på Haslev Gymnasium.

Sideløbende med arbejdet har han siddet med i forskellige foreninger, selv om han skruede ned for bestyrelsesaktiviteterne, da han fyldte 70 år.

I 2006 meldte han sig som frivillig på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og i dag er han overvognstyrer på stedet og kører gæsterne rundt i de gamle sporvogne.

Derudover begyndte han som vinterbader i 2002, og han dukker stadigvæk jævnligt op i Multi Motions lokaler i Holbæk.

Et troende menneske Den kristne tro fylder meget i Finn Erik Larsens liv, og han og Kirsten har været trofaste kirkegængere gennem mange år og har begge taget deres tørn i det lokale menighedsråd.

- Jeg tror ikke på Gud som en almægtig faderskikkelse. Men mere som den energi, der findes overalt i universet og som holder det hele sammen, fortæller Finn Erik Larsen.

I kirken tager han lejlighedsvis en tørn på orglet, hvis organisten er forhindret.

Da han var 10 år, købte hans forældre således et klaver, for at han kunne få noget at spille på.

- De måtte betale af på det over 10 år, så det var noget af en udgift dengang, fortæller han.

Pengene var dog godt givet ud, for i dag sætter han sig gerne ved tangenterne, når der er fællessang.