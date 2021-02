Virus bremser nyt ø-forum

Forsøget på igen at få et lokalforum er midlertidigt sat på stand by. Initiativtagerne har opgivet at holde et stiftende møde. Det er udsat til september, hvis det bliver muligt at være mange samlet.

Coronavirus og forsamlingsforbud blev for stor en udfordring, erkender en af initiativtagerne til et lokalforum på Orø, Simon Drost.