Hyggeligt samvær over en kop kaffe og en sang øger livskvalitet. Derfor arrangerer Gigtforeningens Vestsjællandskreds nu kaffemik med musik. PR-foto.

Virtuel kaffemik og musik

Gigtforeningens Vestsjællandskreds opfordrer til, at man sætter kryds i kalenderen den 27. februar, den 6. marts og den 13 marts klokken 14.30-15-30.

Inden skal man tilmelde sig foreningens online kaffemik med musik på bit.ly/nemtilmeld.dk. Man får så en bekræftelse med et link, så man kan koble sig op via sin PC på de pågældende datoer. Der fremsendes desuden et link til sangtekster.