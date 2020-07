Virksomheder søges: Vis skoleelever virkeligheden

- Et eksempel kan være, at eleverne besøger en tømrervirksomhed. Her får de til opgave at lave et cykelskur. De skal ikke bygge det selv, men skal i stedet prøve at lave tegningerne til det. På den måde kan eleverne se, at når de skal lære matematik og geometri, så har det en relevans, fortæller Vicki Frederiksen.