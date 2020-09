Virksomhed hårdt ramt af storbrand

Det er med ord som »ubegribeligt«, at administrerende direktør Henrik Sahlberg beskriver situationen for virksomheden Primoreels efter storbranden tirsdag i den industribygning på Skimmedevej nær Vipperød, der foruden Primoreels rummer en række andre, mindre virksomheder.

Branden, der opstod på taget i forbindelse med, at der blev lagt tagpap, gik hårdt ud over Primoreels, der producerer plastfolielåg til mejeribranchen i både Danmark og i særdeleshed Tyrkiet og Mellemøsten.

Men branden har sat en brat stopper for produktionen på Skimmedevej, og som det allerførste har Primoreels haft fuldt fokus på hurtigst muligt at kunne genoptage produktionen.

- På den helt korte bane handler det om at kunne levere de ordrer, vi har nu, med mindst mulig forsinkelse til vores kunder. Derfor har vi lagt opgaver ud til andre trykkerier og vores samarbejdspartnere, og jeg regner ikke med, at det vil påvirke vores kunder, men vi kan ikke udelukke, at der kan være enkelte forsinkelser. I alle tilfælde vil Primoreels holde vores kunder skadesløse, hvis det skulle ske, understreger Henrik Sahlberg, der har været i Primoreels siden stiftelsen i 2008 som et søsterselskab til den nok mere kendte Holbæk-virksomhed Primodan.