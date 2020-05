Sdr. Asmindrup Kirke, hvor der fredag blev lavet optagelser til udsendelsen, der mandag kan opleves på de sociale medier. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Vipperød synger for befrielsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vipperød synger for befrielsen

Holbæk - 03. maj 2020 kl. 11:36 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag er det den 4. maj. Det er den dag lige præcis 75 år siden, at danskerne via BBC i England hørte, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig, og at Danmark atter var frit. Det bliver markeret landet over. I Vipperød med alsang på samme måde, som vi kender det med fællessang på tv med Philip Faber.

I Vipperød er kirke, lokalforum, en folkeskolelærer og en højskolelærer gået sammen for at få hele byen til at synge sammen og på den måde markere årsdagen for befrielsen.

Det begyndte med en tanke i den lokale kirke om at få flere til at sætte lys i vinduerne om aftenen den 4. maj, som der har været tradition for siden befrielsen, men som der nu er færre, der gør, end tidligere.

- Da først snakken gik, greb projektet om sig, lyder det fra Søren Meinert fra lokalforum i Vipperød.

Fredag aften samledes arrangørerne i kirken i Sdr. Asmindrup for at lave optagelser til det, der på mandag sendes ud på de sociale medier i Vipperød-området.

Der blev optaget en udsendelse på 20 minutter. Den sendes på befrielses-aftenen klokken 19.36.

- Den 4. maj 1945 kom budskabet fra BBC præcis klokken 20.36. Vi ville gerne have sendt på det tidspunkt, men det sted i sendefladen er optaget af Danmarks Radios fællessang, så vi går i stedet på med lokal opvarmning klokken 19.36, siger Søren Meinert.

Fra optagelserne i Sdr. Asmindrup Kirke vil man blandt andet kunne høre frihedsbudskabet blive læst op.

Sangene bliver »I Danmark er jeg født«, »En lærke lette« og »Altid frejdig«.