Sådan - vinterbaderne har nu de helt rette betingelser for at blive gennemvarme før og efter den kolde dukkert. Det ny badehus med sauna, omklædning og venterum til færgens passagerer blev indviet anden pinsedag. Foto: Martin Bruggisser

Vinterbadere har fået egen »badeanstalt«

Holbæk - 25. maj 2021 kl. 14:49 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Et lille klip med saksen på en glædens dag og vinterbaderne kan nu få varmen før og efter en kold dukkert. Det har taget cirka fem år at få opfyldt drømmen om både sauna og omklædningsrum, men nu er badehuset klar - næsten.

For vejret ødelagde planen om søndag at male bygningen, så den til indvielsen anden pinsedag havde samme røde farve som de øvrige bygninger på Orø Havn.

Cirka 20 personer var mødt op anden pinsedag for at deltage i begivenheden som fuldender drømmen om en badeanstalt med hjælp fra lokale håndværkere og borgere og økonomiske tilskud fra fonde, puljer og Holbæk Kommune.

- Vores første facilitet, hvis man kan kalde det det, var en grøn bademåtte, som vi hæftede på træværket og rullede ud over stenene, så vi ikke gled ud i karet, sagde Jens Bloch ved indvielsen.

For cirka otte år siden fik han ideen til at samle nogle vinterbadere, og fra den grønne måtte, låge i rækværket, badebro og trappe spirede kom drømmen om en sauna.

- For hvad er vinterbadning uden en sauna? Vekselvirkningen mellem det kolde og det varme var vi flere, der havde prøvet til stor fryd og gammen. I et anfald af naivitet tænkte jeg, at dem (pengene) kunne jeg da nemt skaffe, det var bare at skrive et par ansøgninger og få nogle tilbud. Jeg vil nok indrømme i dag, at havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til, havde jeg nok ikke været så frisk, tilføjede han.

Det tog vinterbaderne med støtte og opbakning fra Orø Bådelaug og Orø-borgere cirka fem år at få penge nok til badehuset, der er tegnet af Jens Johan Dalkild, Orø.

I huset er der også et venterum til færgens passagerer, og kommunen har givet 50.000 kroner til projektet.

Derfor var det oplagt at lade borgmesteren klippe snoren over. Men noget gik galt i kommunikationen med sekretæren. Jens Bloch fik opfattelsen af, at borgmesteren var forhindret på grund af et møde, og Christina Krzyrosiak Hansen fik derfor ikke en invitation, tilføjer han.