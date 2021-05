Det gamle venterum ved færgelejet er revet ned og erstattet af et saunahus med omklædningsrum til vinterebadere og et tredje rum til ventende færgepassagerer. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Vinterbadere får varm sauna

Holbæk - 24. maj 2021 kl. 08:35 Af Margit Pedersen

Anden pinsedag er en glædens dag for Orøs vinterbadere. Endelig kan de klippe snoren over til omklædningsrum og en sauna med plads til 15 personer på Orø Havn.

Den officielle indvielse begynder klokken 9.30, oplyser Jens Bloch, der for knap 10 år siden tog initiativet til at samle vinterbadere på Orø.

At ting tager tid ved de af erfaring på Orø og i bådelavet, som står bag projektet. Tanken opstod i 2016, hvor vinterbaderne fik en badebro.

Der blev tegnet et hus også med plads til det nedslidte kommunale venterum og et redskabsrum, som ikke blev brugt.

Det blev revet ned af frivillige fra vinterbaderne for at give plads til et 30 kvadratmeter hus med omklædningsrum, sauna og venterum til færgepassagerer ved færgelejet.

Kommunen har støttet projektet med 50.000 kroner.

Det får man ikke et saunahus for, det har kostet omkring 300.000 kroner, og det har kun kunnet lade sig gøre med tilskud fra LAG Småøerne på 99.000 kroner, fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og Nordea Fonden på samlet cirka 100.000 kroner og Friluftsrådet på 36.000 kroner.

Huset tilhører og administreres af Orø Bådelaug og er ikke kun for vinterbadere. Roere, færgepassagerer og andre brugere af havnen kan søge ly og bestille tid hos Orø Bådelaug til en svedetur i saunaen.

- Det er et nydeligt hus, som passer til de andre bygninger på havnen. Det mangler at blive malet rødt, det gør vi på søndag, hvis vejret tillader det, siger Jens Bloch.

Vinterbaderne er dermed i mål. Fra at skræve over et hegn, som stormen Bodil tog livet af, balancere på store sten i starten uden en skridsikker måtte, en brugt trappe og i 2016 en badebro har de og andre brugere fået ly for vejret, før de hopper ud i Isefjordens kolde bølger.