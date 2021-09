Billedet er fra Fjordens Dag, hvor Vinterbadeklubben Holbæk blandt andet tilbød Wim Hof. Foto: Louise Nøhr

Vinterbadere får nu råd til en sauna

Holbæk - 20. september 2021 kl. 11:24 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Den forholdsvis nye forening Vinterbadeklubben Holbæk, kan nu snart udvide aktiviteterne til også at omfatte en tur i sauna.

Klubben har nemlig fået 100.000 kroner af Nordeafondens lokalpulje, som netop har uddelt 561.809 kr. til i alt 25 sjællandske foreninger. Det er altså en ret stor del af den fælles sum, som Vinterbadeklubben har modtaget.

Næstformand i klubben, Rikke Hjulmand glæder sig meget over den gode nyhed fra Nordea-fonden og fortæller, at klubben også har fået 120.000 kroner fra Lokale- og Anlægsfonden samt 50.000 kr. fra Friluftsrådet til saunaen.

- Det betyder, at vi endelig har råd til en sauna. Den er ikke så let at installere, fordi der skal trækkes vand og strøm til og det er dyrt og besværligt, fortælle Rikke Hjulmand.

- Vi har overvejet forskellige modeller og har nu besluttet os for en mindre sauna. Den vil være på størrelse med en 20 fods container og der vil kunne sidde otte til ti personer i, fortæller næstformanden, som har store forventninger til saunaen:

- Den bliver et mødested og samlingspunkt for lokale i alle aldersgrupper og på tværs af sociale lag, der skal styrke det lokale fællesskab i Holbæk. Der vil blive afholdt saunagus-aftener, yogaevents og havneaktiviteter for både medlemmer og gæster. Med saunaen vil vi skabe et mindfull sted, hvor vi kan finde hinanden og fordybe os, siger Rikke Hjulmand.

Støtten kommer altså også til at betyde noget for lokalmiljøet.

Badede i isterninger

Da Fjordens Dag fandt sted, var der en slags generalprøve på aktiviteter i Vinterbadeklubben.

- Her holdt vi et event, som mange deltog i. Vi havde tilbød andet Wim Hof, hvor man kan bade i isterninger og det var populært, fortæller Rikke Hjulmand.

Vinterbadeklubbens bestyrelse holder møde i den kommende uge og der vil de planlægge næste skridt i saunaprojektet.

- Vi skal blandt andet have en godkendelse fra kommunen, før vi kan gå i gang. Men vi er optimistiske i forhold til, at der snart sker noget. Vi håber, at have en sauna fra nytår, siger næstformanden.

Nordea-fonden støtter fællesskabsorienterede projekter og aktiviteter, som skaber gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2021 har fonden særligt fokus på at støtte projekter, der har fokus på at få flere ud i det fri og får flere børn til at blomstre.