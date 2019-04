Se billedserie Charelius Vin får besøg af en fransk vinproducent, der holder oplæg og vinsmagning på Jyderup Højskole og på Strids Mølle. Pr-foto

Vinsmagninger i Jyderup - og omegn

Holbæk - 26. april 2019
Af Elisa Hauerbach

Jyderup: I samarbejde med Jyderup Højskole og traktørstedet Strids Mølle, arrangerer Charelius Vin to prøvesmagninger af vin fra Alsace i Frankrig.

- Vi arrangerer de to begivenheder, fordi vi gerne vil hjælpe vinbonden på vej i Danmark. Vi mener at hvidvin nedprioriteres til fordel for rødvin - og derfor vil vi gerne slå et slag for de lyse dråber, når nu vinproducenten Paul Dussourt fra Scherwiller i Alsace er i landet, fortælle Annette Lund, fra Charelius Vin.

Når man har valgt de to lokationer til arrangementerne, handler det om at der er plads til mange mennesker, og at begge steder er beliggende i smukke områder. På Jyderup Højskole vil der være 60 pladser til rådighed og på Strids Mølle vil der være omrking 50 pladser.

- Vi var bekymrede for om der ville komme tilmeldinger, da der skal betales deltagergebyr, men arrangementerne er blevet taget godt imod begge steder. Om man kommer på højskolen eller Strids Mølle er sådan set et spørgsmål om, hvornår man kan, - det kan vi fornemme på tilmeldingerne, siger Annette Lund, videre.

Kendt i Jyderup

Det er i øvrigt ikke kun herboende, som får mulighed for at deltage i vinsmagningerne. Danskere i Alsace får også invitationen.

- Vi har tidligere haft vinsmagning på den nu lukkede Café Habibi og Paul er ikke ukendt i Jyderup. Vi - og andre vi kender - har været med Paul på vinvandring i Alsace. Der går man fra sted til sted, smager lokale vine - og spiser en menu undervejs. Det er der flere fra Jyderup som har oplevet, og Paul elsker at tale om vinproduktion. Hans hustru er også med i forretningen - og hans søn er ved at blive oplært til at køre produktionen videre efter sin far, forklarer Annette Lund.

Paul Dussourt er, som man kan fornemme, en passioneret mand - og en oplevese i sig selv. Hans oplæg holdes på engelsk, så man behøver ikke at være »flydende i fransk« for at deltage.

To vinsmagninger

På Jyderup Højskole, fredag den 9. maj, skal der smages på (og høres om) otte forskellige vine. På Strids Mølle bydes der, lørdag den 10. maj, velkommen til »Gourmet og Alsace Réserve Prestige vinsmagning«. I denne smagning har man sammensat en vinmenu af Paul Dussourts topvine. Til vinene har Strids Mølles kok, Erik Geppel, udarbejdet en menu af retter med lokale råvarer, som passer til vinene.

Vin fra »De syv søstre«

Området Alcase er kendt for deres hvidvine, og rosé er godt på vej. Man kalder de druesorter som bruges mest, for de syv søstre. I vinproduktion er man meget strikse omkring høsttidspunkt og da vanding er forbudt, er det naturen, som bestemmer hvordan vinen bliver.

Druerne har forskellig smag og derfor bliver der også forskel på vinene. Man bruger også røde druer til nogle hvidvine og til rosé. Farven på vinen er i følge Annette Lund et spørgsmål om, hvor længe de røde skaller for lov at ligge i saften. I rødvin er det skallen, der giver farven.

- Paul er også supernørd i forhold til presning af druerne, for der skal god tid til - og intet må gå galt. De første druer plukkes altid mauelt, før maskinerne klarer resten af høsten. Rislingen høstes først - den er tørrest. Nogle af druesorterne - dem til den meget søde vin, hænger helt frem til de har fået frost, før de plukkes - det er en hel videnskab, som man måske bliver meget klogere på, efter at have hørt hans oplæg slutter Annette Lund.