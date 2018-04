Jyderup Højskole har 1. maj møde, tirsdag den 1. maj om formiddagen. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Vinsmagning og 1. maj arrangement med Holbæks borgmester

Holbæk - 24. april 2018 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smag på økologiske vine Tirsdag den 24. april kan man finde vinen til forårsaftnerne, der (forhåbentligt) venter forude. På Jyderup Højskole er der denne aften mulighed for at prøvesmage et udvalg af økologiske vine. Skolen, som til stadighed bruger mere og mere økologi og lokale råvare i køkkenet, har fået økologisk vin importør Bent Hargaard til at komme og fortælle om forskellige vine og deres oprindelse.

Bent Hargaard har gennem flere år været fast leverandør af økologisk vin til en række førende madsteder og vinbarer i Danmark. Han opgav for en del år siden sin karriere som efterskolelærer og har nu udelukkende slået sig på at fortælle om - og formidle økologisk vin, som han importerer fra Italien, Spanien, Portugal og Frankrig. Der er både røde, hvide og rosévin i glassene, imens der fortælles levende om dyrkning i de enkelte lande. Højskolen serverer små tapas-anretninger til, og Hargaard Vinimport laver arrangementet som en direkte støtte til Jyderup Højskole.

1. maj møde Traditionen tro holdes der 1. maj møder landet over. Igennem de sidste år har Jyderup Højskole stået for et formiddags arrangement på Højskolen, de sidste år udendørs og i strålende sol.

- Det er en vigtig begivenhed på linje med andre mærkedage. Det specielle ved den dag er, at det er lønmodtagernes og at den markeres overalt i verden. Vores elever følger med i hvad der sker i Danmark og ude i verden, så det er vigtig at vi markerer dagen. Også efterskolen Smededal i Mørkøv har gennem de sidste år sluttet op om højskolens arrangement, der netop i år giver dagen anledning til at behandle overenskomstsituationen. Derfor kommer forbundssekretær Jens Nielsen fra FOA og taler. Ingen ved endnu om de offentlig ansatte er i konflikt på dagen, eller ved at stemme om mæglingsforslag, men det er min erfaring at det er sådanne situationer, vi alle lærer af, siger højskolens forstander Poul-Henrik Jensen.

Poul-Henrik Jensen indleder formiddagen klokken 9.30. Ved mødet kan man også se- og høre taler af politikerne Kåre Dybvad Beck, MF Socialdemokratiet, Eva Flyvholm, MF Enhedslisten, Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. De politiske indslag bliver krydret med sang og musik af Per Worm, Holger Vig, Mikael Smidt og elever fra Højskoens musiklinje. På dagen bliver der også mulighed for at købe brunch fra Højskolens køkken. Man betaler entre for deltagelse.