Sonni Sode og sønnen Mikkel driver sammen Sodes Polering, og nu er firmaet blandt finalisterne til at blive Årets Håndværker i kategorien vinduespudsere.Privatfoto

Vinduespudser tæt på håndværkerpris

Vinduespudser Sonni Sode fra Sodes Polering i Undløse er blandt finalisterne til at blive kåret som en af årets håndværkere.

Via hjemmesiden anmeld-haandvaerker.dk har kunderne kunnet vurdere de enkelte håndværkere på parametrene aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning.

De håndværkere, som har fået de bedste karakterer, er blevet valgt ud til at deltage i finalen.

- Jeg er virkelig glad for, at kunderne har valgt at give mig gode karakterer, så jeg kommer i betragtning til årsprisen, fortæller Sonni Sode.