Se billedserie Marc Larsen har haft firmaet Visuel Vinduespolering i 20 år.Fotos: Elisa Hauerbach

Vinduespudser med ægte, ren arbejdsglæde

Holbæk - 23. oktober 2019 kl. 07:39

Marc Larsen undrer sig lidt over tiden, der er gået, men den er god nok, han har allerede haft sit firma i 20 år.

- Jeg har kunder, som jeg har haft alle årene, og for en dels vedkommende er deres børn eller forældre også kommet med i kundekartoteket, siger vinduespudseren, der har valgt at kalde sit firma for Visuel Vinduespolering, da det jo er tydeligt, at kunderne får et bedre udsyn, når han har været forbi.

Firmaet åbnede i 1999 og har i dag flere end 800 faste kunder i Holbæk, Roskilde, Allerød, Vedbæk, Frederikssund, Nykøbing Sjælland, Ringsted, Slagelse og hele København.

- Vi pudser i faste aftaler med regning sendt direkte til kundens e-mail efter udført arbejde. Kunderne er en god blanding af privatkunder og erhvervskunder, der får pudset vinduer indvendigt og/eller udvendigt, fortæller han.

Kunderne ser godt ud

Med mottoet »Så kan du se godt ud igen« tager Marc Larsen og hans medarbejder, Hans Jensen, på job her morgen.

Marc Larsen valgte i sin tid at blive selvstændig, fordi han arbejde for ISS og samtidig var seriøs fodboldspiller. De tidlige mødetider - han skulle op klokken 3.30 - harmonerede ikke med hans træningstid og med hans sociale liv, så han besluttede sig for at blive sin egen chef og har ikke fortrudt det siden.

- Det er fedt med den form for frihed. Jeg har så mange faste aftaler, at jeg ved, hvor jeg skal hen de næste dage, og hvad der skal med af udstyr. Nogle steder er det langt oppe, der skal pudses, eller det er store facader. Det er vigtigt at være forberedt på udfordringerne, så jeg kan have min meget lange teleskopstang med.

Jeg kan pakke bilen med udstyr jeg kan bruge fra jorden og nå op i 18 meters højde, og et rentvandsanlæg med 350 liter rent, blødt vand. Det er det bedste at bruge til vinduespolering, forklarer Marc Larsen, der blandt andet har tre bilhuse med store vinduespartier som faste kunder.

Han fortæller også, at han på de store kontorbygninger med mange etager pudser vinduerne udefra, stående i en gondol, der hejses op og ned.

I alle former for vejr

Udfordringerne er mange for en vinduespudser. Det gælder ikke mindst i forhold til vejret. Derfor er det vigtigt, at Marc Larsen holder sig ajour med vejrudsigten, så han kan tage tøj på til dagens opgaver.

- Der er stor forskel på vinduer, og hvordan de skal pudses. De nemmeste opgaver er alle de faste kunder, der tages efter en fast plan. De største udfordringer på butiksvinduer møder jeg, når der har været slagregn, for de små sandkorn sidder godt fast på ruden. Men også efter weekender, hvor jeg kommer ud for at skulle fjerne urin og opkast fra butiksfacaderne, siger han videre.

Kvaliteten er altid i top, da vi lever af tilfredse kunder. Og det, at vores faste kunder skaffer os nye faste kunder, er sådan set den bedste anbefaling, vi kan få, siger Marc Larsen.