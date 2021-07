Illustrationen viser den mulige placering af fire vindmøller ved Kobbel Å. Den brede grønne stribe viser åbeskyttelsesområdet på begge sider af åen. Det orange felt er det felt, som Holbæk Kommune har udpeget som muligt vindmølleområde. Illustration: Momentum Gruppen

Send til din ven. X Artiklen: Vindmøller: Lokalforum vil holde borgermøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vindmøller: Lokalforum vil holde borgermøde

Holbæk - 16. juli 2021 kl. 15:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Da Kundby Lokalforum hørte om godsejer Hans Christian Teisens idé om vindmøller ved Kobbel Å, tog bestyrelsen det op på sit første efterfølgende møde.

Og bestyrelsens holdning til projektet er positiv, men afdæmpet.

- Vi er positive. Vi siger ja til grøn omstilling, og vi har noteret os, at projektet omfatter en ganske betragtelig fond, som vi vil kunne søge penge i. Vi har et gadekær, som trænger til en større omgang. Og vi har en skole, som gerne vil have en tilbygning. Så en fond med mange penge er bestemt interessant, siger Susanne Knudsen, som er formand for Kundby Lokalforum.

Det betyder dog ikke, at Kundby Lokalforum nu vil gå på barrikaderne for at få mølleprojektet gennemført.

- Vi er positive. Det står klart. Men vi vil ikke gå ud at agitere for vindmøller. Vi er klar over, at der er nogle, som er imod projektet, og det, vi har brug for nu, er dialog. Derfor vil vi invitere til borgermøde om vindmølleprojektet, forklarer Susanne Knudsen.

Borgermødet vil blive holdt den 23. august i forbindelse med den årlige generalforsamling i Kundby Lokalforum, oplyser lokalforumformanden.

relaterede artikler

28 naboer siger nej til nye vindmøller 16. juli 2021 kl. 15:10

Vindmøller ved Vognserup - overblik 16. juli 2021 kl. 15:10