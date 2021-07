Den ene af møllerne ved Ny Bjergby vest for Kundby. Den er 125 meter høj. De møller, som Hans Christian Teisen tænker på, vil være 150 meter høje.

Vindmøller: Godsejer opfordrer til dialog

Holbæk - 16. juli 2021 kl. 15:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Jeg er glad for, at min vindmølle-idé er positivt modtaget af Kundby Lokalforum, men ærgerlig over, at en mindre gruppe af de nærmeste naboer har rea­geret meget negativt, før vi har været i dialog.

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Hans Christian Teisen, ejer af Vognserup Gods.

- Jeg er ked af, hvis nogen vil køre debatten op på et niveau, hvor det bliver svært at tale sammen. For der er meget at tale om, siger Hans Christian Teisen.

Han understreger, at hele ideen er på et meget tidligt stadie.

- Lige nu ved jeg ikke, om ideen overhovedet er holdbar. Så i løbet af efteråret vil vi gerne i dialog med alle interesserede i området, og det har vi også skrevet til den gruppe beboere, som er imod ideen om vindmøller, siger Hans Christian Teisen og fortsætter:

- Desuden skal der ske flere afklaringer i forhold til Holbæk Kommune. Kan projektet lade sig gøre i forhold til planer og bestemmelser? Og er der politisk opbakning til det i kommunalbestyrelsen.

- Dialogen og alle de andre ting, som skal afklares, handler ikke om, hvordan vi skal skrive en ansøgning, men om det overhovedet er umagen værd at skrive en ansøgning. Den proces tager tid. Og jeg håber, alle parter vil være åbne for dialog og tage sig den nødvendige tid, opsummerer Hans Christian Teisen.

En anden situation En af de ting, som protestgruppen i Vognserup nævner, er, at Hans Christian Teisen tidligere har været imod vindmøller på egnen.

- Det er rigtigt, at jeg i 2013 skrev en indsigelse mod en mølleplan, og jeg kan godt forstå, de river mig det i næsen. Men som jeg ser det, er situationen i dag en anden. Dengang var vindmøller problematiske, fordi de måtte stå meget tættere på bebyggelser, end de må i dag. Og dengang kunne mølleprojekter kun hænge sammen med store offentlige tilskud - i dag kan de hænge økonomisk sammen uden tilskud, siger Hans Christian Teisen og fortsætter:

- I dag er her vindmøller at se i horisonten næsten hele vejen rundt. De præger allerede landskabet. Der er i øvrigt også højspændingsmaster i det område, vi har kig på. Også i forhold til klimaet er vi i en anden situation. Både for landet som helhed og for Holbæk Kommune er der klare politiske meldinger om, at der skal ske noget.

Om hans vindmølle-idé er en farbar løsning, kan ingen vide i dag - der er for mange uafklarede forhold.

- Men når kommunen mener det alvorligt med en stor reduktion af CO2-udslippet, kan man vel ikke se bort fra vindkraft, siger Hans Christian Teisen.

Mølleområder duer ikke Kommunen har nu også udpeget en række mulige vindmølleområder, hvor Teisens idé om en placering ved Kobbel Å dog ikke er med.

- Men Momentum Energi, som har lavet forslaget, slår fast, at de placeringer, kommunen peger på i dag, ikke duer. Der er for lidt afstand til naboerne med den størrelse vindmøller, som er interessante for investorer. Så hvis kommunen holder fast i udpegningerne - og kun dem - så får vi næppe nye vindmøller i Holbæk Kommune, siger Hans Christian Teisen og tilføjer:

- Det kan man selvfølgelig godt beslutte. Men jeg synes, at den skitse, vi har lagt frem, i det mindste fortjener, at vi får en dialog om det - både med lokalområdet og med kommunen.

Om 30 år er de væk Set i det store perspektiv ser Hans Christian Teisen i øvrigt vindmøllerne som noget midlertidigt.

- Jeg er tilbøjelig til at tænke i generationer. Lige nu er moderne vindmøller en god løsning. Om 30 år er der sikkert andre løsninger, som er bedre. Og så vil næste generation pille møllerne ned igen. Vindmøller er noget, som kan hjælpe vores generation med at løse nogle meget påtrængende klimaproblemer. Men møllerne kommer ikke til at stå i landskabet til evig tid.

