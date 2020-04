Se billedserie Billedet er taget i onsdags, da der blandt andet blev arbejdet med udskiftningen af krøjebjælkerne i møllehatten på Nr. Jernløse Mølle. Dronebillederne er taget af Henning Kronby, Nr. Jernløse.

Vindmøllen kan snart atter male mel

Holbæk - 24. april 2020 kl. 05:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det seneste års tid er der ikke malet mel på Nr. Jernløse Mølle. Men det bliver der mulighed for igen om nogle uger, når en større renovering af møllen er færdig. I øjeblikket er der sat et stillads op omkring møllen. Årsagen er, at krøjeværket skal udskiftes, fordi det gamle var i for dårlig stand. Sammen med lidt andre reparationer løber prisen op i knap en million kroner.

Størstedelen af udgiften, over 800.000 kroner, går til udskiftningen af krøjeværket. Det er dét, der sørger for at man kan dreje vingerne i den rigtige retning op mod vinden - i »møllesprog« betyder at krøje nemlig at dreje.

- I 2017 kunne vi se, at det begyndte at være tid til at skifte det. Møllen har ligget stille det seneste års tid, fordi krøjeværket var så medtaget, at vi ikke turde bruge det. Vingerne har stået i samme vindretning siden sidste år, og der er ikke malet mel, fortæller formanden for Nr. Jernløse Møllelaug, Bent Jørgensen.

Reparation med knap to års forsinkelse Arbejdet med at søge fonde om hjælp til renoveringen gik i gang i begyndelsen af 2018. Håbet var, at tilsagnene kunne være givet, så arbejdet kunne blive udført i efteråret 2018.

- Men vi manglede midlerne, så ordren blev først afgivet i slutningen af 2019. Arbejdet begyndte før påske, og forventningen er, at det er færdigt ved udgangen af maj. Arbejdet var planlagt, så vi havde lidt tid til at køre med møllen før Mølledagen 21. juni. Men nu bliver den så ikke til noget, konstaterer Bent Jørgensen.

Den landsdækkende Mølledag holdes den tredje søndag i juni. Men Dansk Møllerforening har meldt ud, at den ikke afvikles i år på grund af corona-udbruddet.

Det bliver der ikke ændret på, og Nr. Jernløse Mølle­laug skulle også have været i gang med forberedelserne til dagen for nogen tid siden, hvis den skulle gennemføres. Normalt ville der være åbent i møllen to timer den første søndag i måneden fra april til oktober. Hvornår der eventuelt kan åbnes i år vides endnu ikke.

Råd og fugtskader i bjælkerne Krøjeværket består blandt andet af to krøjebjælker i møllehatten. Der er råd og fugtskader i bjælkerne, som derfor skal helt udskiftes. Også fire skråstivere og en lodret svans, der går fra krøjebjælkerne og ned til gallerigangen, skal udskiftes.

Det er fra den udvendige gallerigang, at krøjningen foretages ved hjælp af et hånddrevet spil.

Krøjebjælkerne vil i øvrigt blive sikret mod fremtidig indtrængen af vand ved at forsyne dem med kobberinddækning på toppen, ligesom der sker ved sammenføjningerne med skråstiverne.

Forholdene er beskrevet i et notat, som er udarbejdet af Rønnow Arkitekter A/S, København, i januar 2018 som oplæg til ansøgningen hos fondene.

Vigtig del af kulturarven I notatet nævnes det blandt andet også, at møllen er en efterhånden sjælden bygningstype, som engang lå spredt over hele landet og i dag er en vigtig del af vores kulturarv. Uden istandsættelse vil træværket ikke kunne holde til de store kræfter, der skal til for at krøje møllen op mod vinden, og det ville være en svækkelse af bygningskulturen og lokalområdets sammenhængskraft, hedder det.

Arbejdet på Nr. Jernløse Mølle udføres af tømrermester Kristian Lund, Snedkeren ApS, Holbæk, som har erfaring fra tidligere arbejder med møller, blandt andet som medarbejder hos møllebygger John Jensen, Sneglerup.

Der er ydet støtte fra fire sider. Slots- og Kulturstyrelsen har bidraget med 225.000 kroner, og samme beløb kommer fra Realdania. Augustinus Fonden har ydet 100.000 kroner, og Brand af 1848 Fond 75.000 kroner. Desuden bidrager Nr. Jernløse Møllelaug selv med 203.750 kroner, så det samlede budget lyder på 828.750 kroner.

Kongen øverst oppe får også en tur I forbindelse med renoveringen af krøjeværket bliver et par andre ting klaret i samme ombæring.

- Kongen, som er det hvide spir allerøverst, er medtaget af vind og vejr helt oppe i toppen. Der skal en kobberinddækning på toppen og ved overgangen til tagdækningen, fortæller formanden for Nr. Jernløse Møllelaug Bent Jørgensen.

Kongen, der er lavet af egetræ, skal også males, ligesom spånbeklædningen på hatten skal sværtes.

De nævnte opgaver ventes at kunne klares inden for den buffer på 77.875 kroner, som møllelavet selv har lagt ind i budgettet for udskiftningen af krøjeværket.

Da der blev udført andet arbejde for tre år siden, var man godt klar over, at Kongen trængte til en tur. Men det ville kræve en ekstra lang lift, og derfor valgte man at vente, indtil der skulle et stillads op i forbindelse med det aktuelle arbejde.

Historien om møllen Nr. Jernløse Mølle blev opført i 1853 - ikke på den nuværende adresse på Møllebakken 2 A i Nr. Jernløse, men på Helmers Bastion ved Nørrevold omkring København. Oprindelig hed den Skt. Peders Mølle.

I modsætning til de danske stubmøller, der ofte var bygget udelukkende i træ, er det en såkaldt hollandsk mølle. Det betyder, at den har en grundmuret undermølle, og oven på overmøllen sidder der en drejelig møllehat med fire vinger.

I 1885 blev Skt. Peders Mølle solgt og blev flyttet til Nr. Jernløse. Også mange ander møller blev flyttet, men det er i dag den eneste tilbageværende af de udflyttede møller, skriver Rønnow Arkitekter A/S i notatet, som blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningerne om støtte til udskiftningen af krøjeværket.

Vingerne på Nr. Jernløse Mølle blev delvist ødelagt under en storm i 1954. Derefter fortsatte den med eldrift, mens selve møllen forfaldt mere og mere. Sidst i 1970'erne standsede mølledriften helt, og lokale indsjæle tog senere fat på at redde den forfaldne som et vartegn for byen og en del af kulturhistorien.

I 1979 købte den daværende Jernløse Kommune møllen, og samtidig blev Nr. Jernløse Møllelaug dannet. Dels ved frivilligt arbejde, dels ved et kommunalt beskæftigelsesprojekt i 1979-1980 blev møllen renoveret.

I 1982 blev møllen fredet, og i 1993 blev den overdraget til Nr. Jernløse Møllelaug for et symbolsk beløb på én krone.