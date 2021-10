Se billedserie Bastian og Lasse Blach passer godt på de to kæmpegræskar inden de skal køres til Tivoli på lørdag. Foto: Pernille Rohde

Vinder Lasse og Bastian i DM i Kæmpegræskar?

Holbæk - 13. oktober 2021 kl. 05:56 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I det tidlige forår blev nogle små græskarfrø lagt i potter hos familien Blach i St. Merløse. I maj var de blevet til store, flotte planter, som blev gravet ned i jorden og siden har far Lasse og Bastian, der netop er fyldt syv år, vandet dem hver eneste dag.

Og de små frø er nu blevet til gigantiske græskar, som på lørdag bliver læsset på familiens trailer og kørt til Tivoli.

Forlystelseshaven holder for 14. gang DM i Kæmpegræskar. Og der er noget at leve op til, for sidste år blev der ikke blot sat dansk men også nordisk rekord for græskar med en vægt på 970,4 kg. Om denne bedrift bliver slået og forbedret bliver afsløret på vægten foran Nimb i Tivoli den 16. oktober.

Her skal 10 græskar vejes og vurderes og to af dem er Lasse og Bastian Blachs. De er begge meget spændte på, om deres græskar har vinderchancer.

Lasse har deltaget før og vandt i 2018 førstepladsen. mens det i 2019 og 2020 var Jens Peder Skønager fra Ribe, der løb med sejren og altså satte nordisk rekord.

Lasse og Bastian dyrker til forskel fra de fleste andre deltagere i konkurrencen græskar under åben himmel .

- Det er sværere at dyrke græskar på friland end i drivhus, men vi vander hver dag og gøder godt, fortæller Lasse Blach, som ikke vil røbe, hvad de gøder med.

- Det er en hemmelighed, siger han med et smil. Lasse vil heller ikke røbe, hvor meget de to kæmpegræskar, som her nogle dage før konkurrencen er båret indenfor i familiens værksted, vejer.

Men kæmpestore er de og det er da også kun muligt at flytte rundt på dem med en minilæsser med en lille kran på.

- Vi har flyttet dem ind, fordi der er større risiko for at de sprækker, hvis de er udenfor og det ville jo være ærgerligt, når vi er så tæt på konkurrencedagen, siger Lasse Blach.

Yngste deltager Det er første gang at Bastian er med til at dyrke græskar og han er sandsynligvis den yngste deltager i konkurrencen.

Og det har været en hyggelig far/søn-aktivitet at passe græskarrene.

- Vi har gået og hygget os med det sammen og Bastians lillebror Emil har også fået lyst til at være med, siger Lasse.

Der er ikke tale om en større græskarproduktion. Lasse og Bastian er gået efter få men meget store græskar, så der er kommet tre kæmpegræskar ud af dyrkningen og de to største skal med i Tivoli. Lasse læsser dem op på sin trailer ved hjælp af minilæsseren lørdag morgen.

Grove i kødet Græskarrene er af sorten 'Atlantic Giant' og er ikke spisegræskar, fortæller Lasse.

- De er så grove i kødet, at de ikke kan spises. Jeg ville ikke engang give dem til køerne, siger han og kigger ud til de fire Simmentaler-køer, der står i en stald i haven.

I Tivoli bliver græskarrene udstillet efter konkurrencen og der plejer at være virkelig mange gæster i haven ved græskarkåringen.

For at gøre konkurrencen ekstra underholdende, bliver de store grønsager båret ind af stærke mennesker.

- I år sender vi ti styrkeløftere samt en i reserve til Tivoli, da det sidste år viste sig at være en stor udfordring med græskarret som næsten vejede et ton. Vi har under forberedelser bl.a. øvet os på at trække en 18 tons tung lastbil. Derudover har vi øvet og hygget os med at løfte lastvogns- og traktor dæk som vejer 400 kilo pr. styk, så vi er godt forberedte, siger Torben Plank, pressechef i Tivoli.

Der er flotte præmier til de græskardyrkere, der kommer på første, anden eller tredjepladsen. Der er både rede penge og forskellige gavekort til vinderne.

Lasse håber på at komme i top tre og både han og Bastian glæder sig meget til konkurrencen i den gamle have.