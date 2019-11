Det ægte politi beslaglagde to lygter med blåt lys, som man mistænker en 19-årig mand for at have brugt til at udgive sig for at være politimand. Foto: THOMAS OLSEN

Ville udstede bøde: Teenager sigtet for at udgive sig for politimand

Holbæk - 18. november 2019 kl. 12:13 Af Morten D. Christensen

En 19-årig mand fra Holbæk blev fredag sigtet af Midt- og Vestsjællands Politi for at samme dag at have udgivet sig for at være politibetjent og i den forbindelse have forsøgt at opkræve en bøde hos en 29-årig mand.

Episoden begyndt, da den 29-årige holbækker kort før klokken 17 fredag eftermiddag var blevet standset på Chr. Hansensvej i Holbæk af to personer i en bil.

En yngre mand havde præsenteret sig som politimand, og at han ville udstede en bøde til den 29-årige for ikke at have blinket med sin bil. De to personer var kørende i en mindre grå personbil, og havde ifølge den 29-årige blinket af ham med et blåt lys.

De to »betjentes« fremtoning virkede dog ikke ligefrem overbevisende på den 29-årige, som fattede mistanke til, at de to ungersvende var falske betjente, fordi den person som henvendte sig var meget ung, og ikke kunne fremvise et politiskilt, den 29-årige bad om det.

Den unge mand havde sagt, at bilisten skulle have en bøde på 1000 kroner, men at de kunne halvere bøden, hvis han betalte 500 kroner kontant.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at det lykkedes den 29-årige at køre fra stedet, uden at betale nogen penge, og han kontaktede herefter det rigtige politi.

Han kom med så præcise oplysninger om den mistænkelige bil og den falske betjent, at politiet kort efter fik standset bilen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Her traf ordensmagten så den 19-årige mand fra Holbæk, som førte den grå personbil. På passagersædet sad en kun 14-årig dreng, ligeledes fra Holbæk.

De voksne betjente undersøgte bilen, og under kølerhjelmen bag kølergitteret fandt man to lamper monteret.

Den 19-årige nægtede ifølge politiet kendskab til episoden på Chr. Hansensvej, men politiet beslaglagde de to lygter til sagen og sigtede den 19-årige for at have udgivet sig for at være politibetjent.

Han kan nu forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.