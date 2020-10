To kvinder var torsdag udsat for forsøg på bedrageri, da de blev ringet op af en fremmed kvinde. Foto: Jørgen Juul

Ville franarre to ældre deres penge

En 77-årig fra kvinde fra Holbæk blev torsdag klokken cirka 20 ringet op af en fremmed kvinde, som oplyste, at hun arbejdede ved Nets.

Under samtalen lykkedes det den fremmede kvinde at lokke personlige oplysninger ud af den 77-årige.

Den 77-årige undgik derved at få hævet penge fra sine konti, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Efterfølgende blev den 77-årige bekymret, og hun ringede derfor straks til sin bank, som sørgede for at spærre relevante kort og konti.

Senere torsdag aften - klokken 21.24 - modtog politiet en anmeldelse fra en 68-årig kvinde fra Svinninge, som få minutter tidligere også var blevet ringet op af en fremmed kvinde. Sidstnævnte havde oplyst, at hun arbejdede i den 68-åriges bank.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at kvinden i telefonen oplyste, at der var forsøgt hævet 30.000 kroner fra den 68-åriges konto. Den 68-årige havde grinende oplyst den fremmede kvinde om, at så mange penge havde hun slet ikke på sin konto.

Telefonsamtalen var derefter blevet afbrudt, så hun kunne anmelde forsøget på bedrageriet til politiet.