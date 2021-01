Se billedserie Højen ender blindt for bilister i den østlige ende (bagerst i billedet), men flere sideveje bliver nu spærret i en forsøgsperiode på tre måneder for at undgå gennemkørende, motoriseret trafik. Foto: Mie Neel

Villavej lukkes for gennemkørende

Holbæk - 28. januar 2021 kl. 08:15 Af Kaj Ove Jensen

holbæk: Mange beboere på Højen i Holbæk og de omkringliggende villaveje har været stærkt bekymrede for, hvad en øget trafik ad Højen i forbindelse med det nye boligområde i Holbæk Have vil betyde for trafiksikkerheden.

Beboerne mener, at den forholdsvis smalle vej med mange cyklister er belastet nok i forvejen. En henvendelse til Holbæk Kommune har nu ført til, at der gennemføres en forsøgsordning, der er sat til at vare i tre måneder med start 1. februar, hvor Højen spærres for gennemgående trafik med motoriserede køretøjer for at tilgodese cyklisterne.

Desuden vil der i forsøgsperioden blive indført parkeringsforbud på Højen.

- Vi kunne godt se, at der kunne gøres noget nu, og at vi kunne forberede os på, at der kan komme nogle yderligere ændringer, siger Andreas Willer Jørgensen, der er civilingeniør i Vej og Trafik hos Holbæk Kommune.

Fire afspærringer og parkeringsforbud Holbæk Kommune har i samarbejde med en lokal trafikgruppe fra området kigget på mulighederne. Det er i sidste ende kommunen, der har valgt at gennemføre forsøgsordningen, og hvor de fire afspærringer placeres.

Det er tre steder ved veje, der støder direkte op til Højen, nemlig ved Hegnet og Vænget samt den nordlige side af Godthåbsvej. Den fjerde afspærring sker i den nordlige ende af Diget, lige syd for T-krydset ved Bakken.

- Afspærringerne sættes op for at undgå alle dem, der bruger smutveje for at køre hurtigt igennem. Og hvis der bliver gennemført nogle tiltag i fremtiden, kender bilisterne en anden vej, fordi vi nu tvinger dem til at finde alternative ruter, forklarer Andreas Willer Jørgensen.

Han tilføjer, at Højen er den mest trafikerede cykelsti i Holbæk by, altså under normale forhold, hvor skoler, uddannelsesinstitutioner og andet ikke er lukket.

Håber på mere åbning Spørgsmålet er derfor, hvorfor forsøgsperioden gennemføres nu, hvor der netop er nedlukninger på grund af coronarestiktionerne.

- Vi følte, at vi hvis vi ikke gjorde det nu, kunne vi ikke nå det i forbindelse med lokalplanprocessen for Holbæk Have. Vi håber, at skolerne åbner, så der stille og roligt kommer flere og flere cyklister. Og måske er der på grund af forsøget også flere, der vil benytte Højen som cykelrute. Der er en del, der føler sig utrygge ved at køre på vejen, fordi højden på kantstenene er så lav, at hvis to biler møder hinanden, kan de uden problemer køre op på fortovet, forklarer Andreas Willer Jørgensen.

Forsøget af altså planlagt til at vare tre måneder, men det kan ændre sig.

- Vi foretager en løbende evaluering, alt efter hvordan coronasituationen og processen med lokalplanen for Holbæk Have er. Det kan være, at vi dropper forsøget før tid, hvis vi har fået en politisk beslutning om, hvad der kan gøres på Højen. Eller forsøget kan blive forlænget ud over de tre måneder, siger Andreas Willer Jørgensen.

Politisk beslutning Det er stadig et åbent spørgsmål, hvad der skal ske på Højen af trafikale ændringer. På grund af den smalle vej er der ikke plads til en cykelsti, men det kunen være en delt sti (med markeringer mellem cyklende og gående) eller en fællessti, uden markeringer.

To i en-vej, bump, cykelgade eller lignende er andre muligheder, og det bliver altså op til politikerne at træffe den beslutning.