Se billedserie Kun fem genboere havde fundet vej til et borgermøde om lokalplanforslaget til et nyt plejecenter. De havde ikke noget imod plejecentret, men frygter at få endnu flere ulovligt parkerede biler. Foto Margit Pedersen Foto: Margit Pedersen

Villaejere frygter parkeringskaos ved nyt plejecenter

Holbæk - 07. oktober 2021

Dagligt er der problemer med biler, som holder ulovligt på villavejene. Og villaejere frygter mere parkeringskaos, når deres ny genbo, et plejecenter, tages i brug.

Det er ikke antallet af p-pladser, som bekymrede de kun fem fremmødte på et borgermøde om lokalplanforslag 2.98 til et plejecenter på svømmehalsgrunden på Vandtårnsvej i Holbæk.

26 nye pladser og 22 eksisterende pladser til den nedlagte svømmehal, forsamlingshuset og Slotsparkens Børnegård er der sat af til pårørende og personale til pleje- og dagcentret..

- Problemet er, at de nuværende pladser allerede og hver dag er fyldt op, og der holder biler ulovligt parkeret på vores veje efter Ladegårdsparken har indført betaling for gulpladebiler og for bil nummer to. Hvordan kan I sikre, der er pladser nok til plejecentret, og folk ikke bare stiller bilerne hos os, spurgte Anders Egø, formand for Holbæk Slot Ladegårds Grundejerforening.

Selv om der udskrives bøder, har det ikke skræmt folk væk, for det har været dyrere at betale for parkeringstilladelsen i Ladegårdsparken.

- Plejecentret genererer 48 pladser, men det tager selvfølgelig ikke højde for ændret adfærd. Skriv til os, og vores vejafdeling vil se på pladserne ved plejecentret og i nærområdet, svarede Mads Næsgård Schmidt, planlægger i Holbæk Kommune.

Flyt rundt på bygningerne De fem fremmødte understregede, at de ikke havde noget imod et plejecenter, som der er stærkt behov for.

Der var en lille bekymring for, at det kunne påvirke huspriserne negativt.

- Men det er heldigt, at det bliver et plejecenter og ikke alt muligt andet. Det er ikke noget, der giver ballade og støjgener, bemærkede Jens Kristensen.

Steen Jensen, Barsebæk, er direkte genbo til plejecentret og bekymrede sig for indkig til haven fra vinduerne på anden etage på bygningen ud mod Barsebæk.

Plejecentret får tre boligbygninger i to etager og et dagcenter i én etage, og i et høringssvar vil grundejerforeningen bede om en ændring, så dagcentret placeres ud mod Barsebæk.

Og både formand for klima- og miljøudvalget og ældre- og sundhedsudvalget, John Harpøth (DF) og Mads Næsgaard Schmidt opfordrede til at sende alle bekymringer og forslag i et høringssvar, sidste frist er 27. oktober.

Grundejere efterlyste dialog Plejecentret med plads til cirka 80 boliger med haveanlæg tilpasses arealet med træer, og den eksisterende randbeplantning og sti bevares.

Plejecentret skal bygges i naturmaterialer i jordfarver, og de to etagers bygninger bliver enten 9.5, meter høje eller 10,5 meter, hvis ventilationen placeres inde på loftet.

Det er lavere end den nuværende svømmehal, som efter planen bliver revet ned i sidste halvdel af 2022.

Der har op til lokalplanforslaget været dialogmøder med alle brugerparter, og derfor er blandt andet placeringen af bygningerne endt, som de er, sagde John Harpøth.

Anders Egø beklagede, at grundejerforeningen som genbo ikke havde været med i dialogen.

- Det vil nu være en god idé, at bygherren indkalder til et møde og løbende i processen inddrager de tætteste naboer, fastslog John Harpøth.