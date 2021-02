Brandfolk fra Vestsjællands Brandvæsen måtte fredag ved 12.15-tiden køre til Ugerløse for at slukke en brand i en villa.

Villa ødelagt af ild og røg

Der var ingen hjemme i huset, så det var først, da sort røg væltede ud fra huset, at branden blev opdaget.

Brandfolkene fik slukket ilden, der var koncentreret omkring et gulv, men nåede ikke at forhindre, at gulvet blev stærkt brandskadet, og resten af huset fik sodskader.