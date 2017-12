Se billedserie Sådan kan man flere gange om ugen se Vilde på fire år og hendes far Rasmus Nielsen løbe 18-20 kilometer. De cykler også, og han har trænet svømning med gummibåd. Nu skal Vilde op at sidde i båden i sin svømmedragt spændt fast til en speciallavet stol. Foto: Peter Andersen

Vilde på fire år træner en halv ironman

Holbæk - 31. december 2017

Vilde på fire elsker at løbe og cykle, og lige nu træner hun en halv ironman sammen med sin far Rasmus Nielsen, Holbæk. Vilde er multihandikappet og lider af den sjældne sygdom Rett Syndrom. Og gennemfører Team Vilde Garmin Challenge Herning den 9. juni 2018, er Vilde den første med sygdommen og den første pige under 15 år, som har gennemført.

1,9 kilometers svøming, 90 kilometers cykling og 21,1 kilometers løb er udfordringen. Det kræver meget specialudstyr, men ingen særlige hensyn. Eneste forskel på Team vilde og de øvrige deltagere ud over udstyret er to følgere, der kan træde til under svømme- og cykelturen, hvis der sker noget.

Selv om det er Rasmus Nielsen, der skal trække gummibåd, cykle og løbe med Vilde, kræver det meget af hende. Men hun kan tage en lur undervejs. blive sondemadet og få noget at drikke. Og det har vist sig, at lange løbe- og cykelture er gode for Vilde. Hun er glad, hendes krop slapper af, hun er ikke forkrampet, bliver fri for sine ufrivillige bevægelser og tvangshandlinger.

- Vildes sikkerhed har topprioritet, hun må ikke lide overlast. Det er hendes dagsform, som bestemmer, om vi stiller op eller må udgå. Vi har deltaget i halvmaratoner og løb, og vi deltager i Copenhagen Marathon som en træning for Vilde i at sidde længe og møde meget store menneskemængder, forklarer Rasmus Nielsen.

Han begyndte at løbe for et par år siden inspireret af Team Tvilling. Nu udforer han ikke bar sig selv og Vilde, men hele triatlonmiljøet og Garmin Challenge Herning. Men tilladelsen er givet, et par af Danmarks beste kvindelige triatleter kommer for at hilse på Team Vilde,. Og det samme filmhold, som lavede filmen om Team Tvilling, følger Vildes og hendes fars eventyr i Herning.