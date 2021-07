Vild, men ikke forsømt

Se billedserie Skvalderkålen vil gerne sluge den lille plet med sommerblomster. Men så får den skovlen. Vild have betyder ikke, at alt skal gro, som det selv lyster, betoner Signe Schrøder. Foto: Per Christensen

Holbæk - 10. juli 2021 kl. 12:16 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Vild have? Det er noget med at give op og smide sig i hængekøjen, mens ukrudtet overtager hele haven.

Sådan er der nok nogle haveejere, der opfatter det hotte koncept »vilde haver«.

Så simpelt er det ikke. For eksempel kan den vilde haveejer roligt sætte skovlen under skvalderkål og brændenælder. De vil gerne fylde det hele, men det behøver man ikke finde sig i.

Det er nogle af de ting, man kan lære om, hvis man melder sig til to kurser, som Holbæk Kommune tilbyder den 12. august i Jyderup og den 19. september i Holbæk.

Holbæk er blandt de 92 kommuner, som i år og næste år kæmper om titlen som »Danmarks vildeste kommune«. Og et af tiltagene er altså at give haveejerne indblik i, hvad vild have-ideen egentlig går ud på.

Tag det værste Lærer på de to kurser er Signe Schrøder, Stestrup Old, som også er formand for Landsforeningen Praktisk Økologi. Vi tog på besøg i hendes egen have, som rummer græs - både slået og ikke slået - en køkkenhave og en lille demonstrationshave, som netop er beregnet til at give besøgende indblik i vild have-konceptet.

I demonstrationshaven er der et bed med sommerblomster, og i kanten trives mælkebøtter og skvalderkål.

- Blomsterbedet her holder kun en sæson eller højst to. I næringsrig jord vil brændenælder, mælkebøtter og skvalderkål ende med at få overtaget. Men vild have betyder ikke, at man slet ikke må gribe ind. Når skvalderkålen tager overhånd, så fjerner jeg det meste af den. Princippet er »Tag det værste«, forklarer Signe Schrøder.

Her fødes sommerfuglene Der er også en pointe i ikke at fjerne det hele.

- Mange planter mangler måske de blomster, som vi gerne vil have, fordi de er smukke. Men planterne kan noget andet. Brændenælder er levested for seks forskellige slags sommerfuglelarver, nemlig nældens takvinge, dagpåfugleøje, det hvide C, admiral, tidselsommerfugl og nældesommerfugl. I det hele taget er der mange af de hjemmehørende plante-arter, som ikke bare er mad for insekter og andre dyr. De er også værter for æg og larver, siger Signe Schrøder og fortsætter:

- De planter, som kommer fra andre egne af kloden, er noget andet. Tag for eksempel sommerfuglebusken. Den tiltrækker masser af sommerfugle, som suger nektar fra den. Men når det handler om æg og larver - altså næste generation af insekter - er den ikke vært for én eneste art. I den modsatte ende er der for eksempel pile-træer, som er vært for over 70 forskellige insektarter og mange forskellige sommerfugle.

Kriblekrable-livet er et afgørende moment i den vilde have:

- De små insekter udgør starten på fødekæden. Små insekter giver mad til større insekter. Småfuglene æder insekter, og rovfuglene æder småfuglene og så videre. Så hvis man vil have biodiversitet - mange slags liv - må man sørge for, at grundlaget er i orden. Og insekter er en afgørende del af grundlaget, forklarer Signe Schrøder.

Lad stubben stå At være god ved insekterne er noget, der også kan spare tid og kræfter:

- Et stykke træstamme, en solid rod, en bunke kvas - det skal ikke på genbrugsstationen eller brændes. Det skal blive i haven, hvor det stille og roligt bliver nyt hjem for masser af insekter, siger Signe Schrøder.

Nogle haveejere vil måske mene, at det får haven til at se rodet ud.

- Det er en anden haveæstetik, vi taler om. Det er klart. Der er ikke snorlige rækker i en vild have. Det er flot på en anden måde, siger Signe Schrøder.

»Flot på en anden måde« kan man også se i den del af havens græsarealer, som ikke bliver slået. Umiddelbart ser det uordentligt ud, især på en dag, hvor regnen har lagt græsset ned. Men på en enkelt kvadratmeter kan Signe Schrøder plukke en buket med syv forskellige blomstrende urter.

- Og insektlivet er lige så rigt, bemærker hun. Her flagrer masser af sommerfuglen græsrandøje rundt sammen med guldsmede og vandnymfer.

Kål og honningurt I den frodige køkkenhave er der masser af grønsager på vej - plus en hel del andre planter. For eksempel er kålhovederne er omringet af honningurt.

- Hvis kålsommerfuglen ser et kålbed, hvor kålen fylder det hele, så går den ombord og tænker »Dette er paradis«, og så lægger den alle sine æg på kålen. Men når der er blomster ind mellem kålen, så er det sværere for den at finde kålen. De andre planter skal selvfølgelig ikke overskygge det, man dyrker. Også her handler det om at luge selektivt, forklarer Signe Schrøder.

Hendes egen filosofi er at undgå ekstremerne - hun vil ikke have den snorlige have, hvor der luges, sprøjtes og gødes i et væk. Men haven skal heller ikke være så vild, at alt får lov til at gro, som det vil.

- Og man kan jo i øvrigt også nøjes med at gøre en del af haven vild. Lad træstubben stå og passe sig selv og lad græsset vokse højt på udvalgte steder. Så er man i gang, siger Signe Schrøder.