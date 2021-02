Vil udskyde sortering af affald

Tre spande med seks fraktioner er standard i Holbæk Kommune. Men allerede til sommer skal det øges til ni, og det bliver svært at nå, siger John Harpøth (DF). Foto: Allan Rasmussen

Holbæk - 20. februar 2021 kl. 12:58 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Sammen med borgerne i landets 97 andre kommuner, skal borgerne i Holbæk Kommune fra 1. juli sortere deres affald i ti forskellige fraktioner. Det er den deadline, en række kommuner og affaldsselskaber ønsker udskudt, og derfor har de nu skrevet et brev og stilet det direkte til miljøminister, Lea Wermelin (S).

Formand for Klima- og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, John Harpøth (O), er en af underskriverne på brevet.

- Fors (forsyningsselskabet i Holbæk red.) har bedt om, at vi skriver til ministeren, fordi de simpelthen ikke kan nå at indføre ni fraktioner til juli, siger han.

Regeringen vedtog den 16. juni 2020 sammen med Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet, at alle danske kommuner fra 1. juli 2021 skal sortere i ti fraktioner. Siden er det dog blevet til ni, da tekstilaffald først skal sorteres fra den 1. januar 2022.

Kommunerne har altså vidst i noget tid, at der var en deadline for sortering den 1. juli.

- Det er rigtigt, at der har været tid til at omstille sig, men det er kommet bag på os, hvor stor en udfordring det er, forklarer John Harpøth.

Han peger blandt andet på, at der simpelthen ikke bliver produceret nok skraldespande i Danmark til at alle landets 98 kommuner kan få skraldespande nok til deres borgere.

Holbæk Kommune er allerede en af de kommuner, der i dag sorterer mest med seks fraktioner, og John Harpøth understreger, at det ikke er for at slippe for yderligere affaldssortering, at han er medunderskriver på brevet til ministeren.

- Vi skal have løst det her hurtigst muligt, men ikke så hurtigt, at det ikke bliver en ordentlig løsning, udtaler han.

John Harpøth forklarer blandt andet, at selvom Holbæks borgere allerede sorterer meget, så er det ikke tilfældet for kommunens skoler og daginstitutioner. Her skal der altså opbygges en helt ny infrastruktur, og der er simpelthen ikke penge eller tid nok til at få det til at fungere inden fristen den 1. juli.

Målet med aftalen om affaldssortering er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.