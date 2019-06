Vil droppe nationale test

Det skal være slut med de nationale test i Holbæk Kommunes folkeskoler. Det mener et politisk flertal. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Holbæk - 14. juni 2019

Det skal være slut med, at eleverne i Holbæk Kommunes folkeskoler sidder og sveder over de obligatoriske nationale test.

Det mener flertalsgruppen i Holbæk Kommunalbestyrelse, som består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Enhedslisten og SF. Partierne har derfor lavet en initiativsag til kommunalbestyrelsen, hvor de indstiller, at administrationen skal søge om dispensation fra de nationale test, som bliver lavet fra 2. til 8. klasse.

Eleverne bliver blandt andet testet i dansk, engelsk og matematik. Og resultaterne af testene skal bruges til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau samt måle effekten af undervisningen. Testene er blevet kritiseret for blandt andet at være fejlagtige og for usikre.

- De nationale test gavner og styrker ikke eleverne. De lever derfor ikke op til deres formål, og derfor ser vi ingen grund til at fortsætte. Vi ser hellere, at lærerne og lederne på de enkelte skoler har indflydelse på, hvordan og i hvad deres elever skal testes, fremfor at det er Christiansborg, som fortæller, hvordan man skal udføre test, siger Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), som oplyser, at også Radikale Venstre bakker forslaget op.

Det gør de også hos Holbæk Lærerkreds, hvor formand Hans Junker er glad for initiativsagen. For ifølge ham er der flere problemer med de nationale test.

Det første er test-resultaternes usikkerhed. Derudover skal folkeskoleeleverne i dag testes så meget, at lærerne målretter undervisningen mod testene i stedet for noget andet, som eleverne kunne have mere gavn af, fortæller han.

- Den tredje ting er, at vi kender vores elever godt. Så vi ved godt, hvad der skal til, for at de udvikler sig. Problemet med de nationale test er i den forbindelse, at en elev kan være i gang med en positiv udvikling, og så kommer testen, som er usikker, og siger noget andet. Og det kan bombe eleverne tilbage, siger Hans Junker, der også fremhæver, at de nationale test er med til sætte eleverne under et stort pres allerede fra en tidlig alder.

Flere andre kommuner har allerede besluttet at søge om dispensation. Det gælder blandt andre København og Aarhus Kommuner.

I Holbæk Kommune har administrationen anbefalet, at man skulle afvente ministeriets behandling af disse ansøgninger, inden der blev taget stilling til, om Holbæk skulle søge dispensation. Det fremgår af et notat, som kommunalbestyrelsesmedlem Morten Bjørn Nielsen (V) torsdag aften offentliggjorde på Facebook.

Alligevel mener borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, at det er det rigtige tidspunkt at søge om dispensation på nu.

- Politisk mener vi, at det ikke er rigtigt at vente. Tværtimod mener vi, at vi politisk skal gøre, hvad vi kan for at få afskaffet de nationale test, og derfor har vi lavet initiativsagen. Nu er der andre kommuner, som også går ind og lægger pres på for at få afskaffet disse test. Og det vil vi gerne bakke op om, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.