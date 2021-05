Se billedserie 40-årige Viki Ehlers Kjær fra Melby ved Kalundborg søger sin biologiske far, som i slutningen af 70?erne befandt sig i Holbæk. Han hedder med stor sandsynlighed enten Flemming eller Kim. Foto: Per Christensen

Viki leder efter far: Flemming eller Kim

Holbæk - 08. maj 2021 kl. 13:20 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hedder du Flemming eller Kim og holdt til i Holbæk i slutningen af 70'erne, så er det måske dig, som Viki Ehlers Kjær fra Melby ved Kalundborg leder efter. For du kunne være hendes far.

I slutningen af 1979 blev Viki Ehlers Kjærs mor, Laila, gravid med hende, men på det tidspunkt var moderen ikke i noget fast forhold, og ved derfor ikke præcis, hvem der er far til Viki.

Viki Ehlers Kjær er i dag blevet 40 år og bor sammen med sin mand og deres to sønner i Melby ved Kalundborg.

Hun er vokset op sammen med sin mor og har haft et par papfædre undervejs.

- De har dog ikke rigtigt kunne udfylde faderrollen, så jeg har det meste af min barndom savnet min far og hver gang, jeg mødte en mand med den rigtige alder på gaden, tænkte jeg, at det kunne være min far. Og nu hvor jeg selv har fået børn, er ønsket om at finde ham blusset op igen, fortæller hun.

I sit forsøg på at finde frem til sin far får hun nu hjælp af TV2-programmet »Forsvundne fædre«, hvor Kristian Bech er vært.

Det laves af produktionsselskabet Bermuda Production.

- Da de ringede fra programmet og spurgte, om jeg ville være med, svarede jeg ja med det samme. Så nu håber jeg, at de kan hjælpe mig, fortæller Viki Ehlers Kjær.

Sidste mulighed Hos Bermuda Production fortæller journalist Jytte Bergmann Moll, at omtalen i de lokale medier formentlig er sidste skud i bøssen for at finde frem til Vikis far.

- Vi har været i kontakt med flere mænd, men det var ikke nogen af dem. Så nu håber vi, at jeres læsere kan hjælpe os med at finde frem til Flemming eller Kim, siger hun.

Når hun lige nævner de to navne, så er det fordi, det med stor sandsynlighed er en af dem, som er Vikis biologiske far.

Og de kender formentlig ikke til Vikis eksistens.

Kim var sømand og traf Laila på et diskotek - formentlig Smøgen - i Holbæk en aften i september.

De tog senere hjem til Laila, som dengang boede på Kalundborgvej.

De var kun sammen denne ene gang, men hun kan huske, at han var omkring 20 år og havde en rose tatoveret på højre overarm.

Den anden mand er Flemming, og han var kæreste med Laila i nogle måneder fra omkring oktober 1979.

Han var rødhåret, havde fregner og et overskæg.

Han hed muligvis Petersen/Pedersen til efternavn og havde fødselsdag i foråret.

Han var 18-19 år dengang og boede sammen med sin mor og søster i en lejlighed i Holbæk.

Han og Laila var blandt andet på en tur til Fredericia sammen.

Måske siger han nej Det er efterhånden en del år siden, at Laila blev gravid med Viki, og det er derfor ikke nødvendigvis sådan, at hverken Flemming eller Kim stadigvæk befinder sig i Holbæk.

Og Viki Ehlers Kjær er da også klar over, at det ikke er sikkert, at efterlysningen gennem avisen bærer frugt, og at mødet med hendes biologiske far kommer til at forblive en drøm.

- Det er jo stor risiko for, at vi ikke finder ham. Han kan være død eller flyttet langt væk. Det kan også være, at det lykkes at finde ham, men at han ikke vil have noget med mig at gøre. Det er jeg indstillet på, men jeg håber selvfølgelig meget, at hvis vi finder ham, at han så også vil mødes med mig, fortæller hun.

Gennem årene har hun dannet sig et billede af sin far, som sagtens kan vise sig at være helt forkert.

- Han kan jo være helt modsat af det billede, som jeg har skabt inde i mit hoved. Men det betyder ikke så meget. Bare at jeg kan finde ham. Og jeg tror, at jeg vil fortsætte med at lede, hvis det ikke lykkes at finde ham i denne omgang, fortæller Viki Ehlers Kjær.

Eventuelle oplysninger om Flemming eller Kim kan sendes til Jytte Bergmann Moll på mailadressen jybe@bermudaproduction.com.