Mette Brunshuus, der har været tilknyttet Tveje Merløse Kirke som vikar, tiltræder som sognepræst ved kirken. Foto: Kenn Thomsen

Vikaren er blevet fastansat i Tveje Merløse

Holbæk - 28. marts 2021 kl. 10:30 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Siden slutningen af 2020 har det været en ledig stilling som sognepræst ved Tveje Merløse Kirke efter, at sognepræst Lisbeth Hansen valgte at flytte til Jylland.

Nu er hendes stilling dog blev besat. Og 1. april tiltræder Mette Brunshuus som sognepræst ved Tveje Merløse Kirke.

Mette Brunshuus har i de seneste år været tilknyttet Holbæk Provstis kateketiske enhed, samtidig med, at hun har vikarieret i både Tveje Merløse og Jyderup sogne. Tidligere har Mette Brunshuus været sognepræst i Skibby Kirke i Hornsherred og i Skt. Jørgens Kirke i Næstved.

- De sidste halvandet år har vi haft glæden af, at Mette Brunshuus har været tilknyttet Tveje Merløse Kirke som vikar. Hun er et sprudlende kreativt menneske med et varmt hjerte, og vi glæder os til at få et fast samarbejde med hende i forhåbentlig mange år fremover, udtaler menighedsrådsformand Bent Løvschal i en pressemeddelelse.

Flytter ind i præstebolig Menighedsrådet er gået i gang med at klargøre præsteboligen i Tveje Merløse, så Mette Brunshuus snarest kan flytte ind med sin familie.

Mette Brunshuus bor allerede i Holbæk med sin mand og deres mindste børn.

- Jeg er så heldig, at jeg allerede kender Tveje Merløse sogn temmelig godt, så jeg ved jo, hvad jeg går ind til, siger Mette Brunshuus i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig usigeligt meget til, at vi kommer ud af alle de her restriktioner og igen kan lave kirke som »i gamle dage«. Vi er jo vant til at have fuld kirke, og mange kirkelige arrangementer i løbet af en almindelig uge. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle være en fast del af det super velfungerende fællesskab i Tveje Merløse Kirke og være med til at sætte mit præg på både aktiviteter og gudstjenesteliv, udtaler hun.

Festgudstjeneste senere Ifølge Bent Løvschal vil der være en indsættelsesgudstjeneste 2. påskedag i Kirkeladen. Indsættelsen forestås af provst Detlef von Holst.

Da der fortsat er begrænset deltagerantal, er det kun menighedsrådet og nogle få andre, der får mulighed for at deltage. Til gengæld vil indsættelsen blive livestreamet på Tveje Merløse Kirkes Facebook-kanal.

Bent Løvschal oplyser videre, at når vi får mere normale forhold igen, regner han med, at der vil blive holdt en rigtig festgudstjeneste i kirken, så menigheden får mulighed for at byde Mette Brunshuus velkommen som sognepræst i Tveje Merløse.