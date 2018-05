Jobbasen er placeret på Mellemvang i Holbæk, og her er kommunens beskyttede beskæftigelse efter servicelovens paragraf 103 samlet. Men det er for snævert, mener LEV Holbæk. Et tilbud som det private Grydelapper i VUC?s kantine vil for nogle være det, der kan føre til et job, mener LEV Holbæk. Foto: Mik Foto: Mik

Viften af tilbud er blevet for stram

Holbæk - 03. maj 2018

- Du kan arbejder i gartneri, genbrugsbutik eller med montering. Det er beskeden til borgere i Holbæk, der har brug for og krav på beskyttet beskæftigelse. Og det er i kommunens egen jobbase. Det er for stramt og kan ikke opfylde alle borgeres behov og ønsker, mener LEV Holbæk.

- Vi har sendt et brev til alle i kommunalbestyrelsen for at gøre dem opmærksom på, hvor stramt kommunens kvalitetsstandard administreres. Der henvises til, at det er politisk besluttet og meldt ud, at Jobbasen er leverandøren af beskyttet beskæftigelse. Altså er det et nej til private, godkendte tilbud, beklager LEV Holbæks formand Mogens Hansen.

Til Nordvestnyt torsdag understreger han, at der i standarden står, jobbasen som udgangspunkt er leverandør. Derfor burde der kunne gives dispensation, hvis en borgers fremtidsmuligheder opfyldes bedst i et privat tilbud.

Socialudvalgets formand Bente Juul Röttig (SF) har netop overtaget jobbasen og den beskyttede beskæftigelse fra området uddannelse og job. Det giver anledning til at se på jobbasen, om det er bredspektret nok.

Hun er enig med Mogens Hansen i, at serviceloven siger, tilbud skal gives efter en individuel vurdering. Hun kan fornemme, at der er administreret så stramt efter politiske udmeldinger i 2017 om at holde økonomisk tilbage på grund af kommunens dårlige økonomi.

- Men vi skal overholde lovgivningen, og vi skal kunne tage individuelle hensyn, hele virkeligheden kan ikke skrives ind i kvalitetsstandarderne, understreger hun.