52-årige Christian Flesborg blev stukket seks gange med kniv ved episoden om formiddagen den 9. juni sidste år på Lindevej i Holbæk. Han døde senere på dagen. Nu er to mænd tiltalt for drab, men begge nægter sig skyldige. Foto: Presse-fotos.dk

Vidner til knivdrab: Offer råbte »jeg overgiver mig«

Holbæk - 20. maj 2021 kl. 06:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Mens den 29-årige tiltalte »T« fuldstændig benægter at have stukket Christian Flesborg med kniv under den episode på Lindevej i Holbæk 9. juni sidste år, som kostede den 52-årige mand livet, har den 28-årige medtiltalte »A« erkendt, at han stak offeret to gange i benene, men at han gjorde det i nødværge.

Retten i Holbæk behandler i øjeblikket sagen, hvor de to mænd står tiltalt for drab på Christian Flesborg, og onsdag var en række øjenvidner indkaldt for at fortælle om deres oplevelse af begivenhederne den formiddag i det centrale Holbæk for snart et år siden.

Flere vidner havde hørt råben i gaden umiddelbart før, at der også blev observeret to-tre mænd i håndgemæng. »A« har selv forklaret, at den dræbte havde truet ham over telefonen - angiveligt på grund af uenighed om »A's« gæld til ham for noget narko - og den 52-årige mødte så op ved hans bopæl.

Begge tiltalte sagde i retten i sidste uge, at den dræbte havde slået ud efter dem med en genstand, der muligvis kunne være en ratlås.

- Vi fucking nakker dig En kvinde, der var kommet gående på Lindevej på vej mod stationen, bekræftede i sin vidneforklaring, at den 52-årige var kommet gående i den modsatte retning ude på vejen. Han havde holdt en genstand, som hun i situationen bedømte til at være et bat, hævet i den ene hånd.

- Han ser meget truende ud og virker aggressiv. Og så kommer der nogle personer løbende bagfra mig, og der bliver råbt: »Vi nakker dig. Vi fucking nakker dig,« fortalte kvinden, som ikke lagde skjul på, at det havde været en voldsom oplevelse.

Sagen kort Tirsdag den 9. juni 2020 cirka klokken 10.30 får den 52-årige Christian Flesborg seks knivstik i maven og benene ud for adressen Lindevej 10 i Holbæk.

Han afgår samme eftermiddag klokken 15.07 ved døden på Holbæk Sygehus.

Politiet anholder inden for et par timer efter overfaldet to mistænkte. Det er de to mænd, der nu står tiltalt for i forening at have dræbt Christian Flesborg.

De tiltalte er 28- årige »A« og 29-årige »T«. Begge nægter sig skyldige i drab.

Nævningesagen mod de to begyndte i maj ved Retten i Holbæk. Der ventes dom på et ikke fastlagt tidspunkt i juni.

Hverken kvinden eller et mandligt vidne, der så den 52-årige slå ud efter de to tiltalte med en genstand, havde set, om de to mænd havde haft noget, for eksempel knive, i hænderne.

Ifølge vidnerne var de tre løbet tværs over Lindevej, hvor der opstod tumult mellem nogle parkerede biler ud for Æglageret.

Kort efter havde flere vidner hørt den 52-årige råbe noget i retning af »jeg overgiver mig«.

Lavede stik-bevægelser Det mandlige vidne, der tilfældigvis var på stedet, fordi han var tilknyttet »A« som en slags støtteperson, forsøgte forgæves at råbe parterne op og få dem til at stoppe.

Men da tumulten fortsatte og andre havde ringet til politiet, havde han forladt stedet og ikke set selve knivstikkeriet. Heller ikke kvinden havde set, hvad der skete i tumulten mellem bilerne.

Men fra sit vindue havde et andet kvindeligt vidne set »A«, som hun ikke kendte, men vidste hvem var, fordi de boede i nærheden af hinanden, sidde overskrævs på den 52-årige.

Før hun kiggede ud ad vinduet, havde hun hørt en stemme råbe »jeg slår dig ihjel«, men hun var ikke klar over, hvem der havde råbt det.

- Han (tiltalte »A«, red.) sidder hen over offeret, der ligger på ryggen, og han laver bevægelser med armene rettet mod hans overkrop, som kunne se ud som om, at han stikker ham, sagde kvinden i vidneskranken.

Hun havde ikke set en kniv, men det var hendes fornemmelse, at den liggende mand var blevet stukket og ikke slået på grund af de blødninger, hun kunne se på ham, da han kort efter rejste sig og vaklede lidt længere henad Lindevej, mens han bad nogen om at ringe 112.

Han sank sammen ud for nummer 10, og flere øjenvidner ydede førstehjælp, men Christian Flesborg døde senere på dagen.

Obduktionen har konstateret, at han blev påført seks knivstik - ét i maveregionen og fem i benene.

Forskellige forklaringer Mens »A« forsvarer sig med, at han stak den 52-årige to gange i benene i selvforsvar, nægter »T« overhovedet at have stukket den dræbte.

Vidnerne havde lidt forskellige forklaringer om, hvor den 29-årige »T« befandt sig under tumulten.

De to vidner på gaden så ham løbe med over mellem bilerne, men ingen af dem havde altså set, hvad der præcist skete derefter.

Et tredje kvindeligt vidne havde også set dele af episoden fra sin lejlighed. Hun havde bemærket, at »T«, som hun i forvejen vidste hvem var, stod lidt på afstand af »A« og den 52-årige.

Hun kunne gennem sit lukkede vindue se, at »T« råbte et eller andet, men hun kunne ikke høre det.

Den føromtalte kvinde i en anden lejlighed mente til gengæld, at den pågældende person kunne have råbt »stop«.

Et helt fjerde kvindeligt vidne kom med en noget anden forklaring, da hun onsdag var i vidneskranken. Her sagde hun, at hun havde set »T« med en stor kokkekniv, og at han havde lavet en bevægelse som om han stak Christian Flesborg i låret.

Hun afviste i retten - modsat sin tidligere forklaring til politiet - at »A« havde haft en kniv i hånden under den del af episoden, hun havde set fra sit vindue.

Retssagen fortsætter fredag med flere vidneafhøringer.

Der ventes dom på et endnu ikke fastlagt tidspunkt i juni.

