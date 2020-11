Et overfald på tre teenagere i Havevang i oktober 2018 er en del af retssagen mod fire mænd med tilknytning til Bandidos. Foto: Morten D. Christensen

Vidne til økse-overfald huskede intet: Jeg er den glemsomme type

Holbæk - 04. november 2020 kl. 17:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Med engangsmundbindet siddende på hagen og et kropssprog, der tydeligt sagde »her vil jeg ikke være«, indtog en ung mand onsdag formiddag vidneskranken i retssagen mod fire mænd med Bandidos-tilknytning om blandt andet et groft overfald med økser og hamre på tre teenagere ved et busskur på Havevang i Holbæk 7. oktober 2018.

Vidnet stod selv og ventede på bussen sammen med sine tre venner den søndag eftermiddag omkring klokken 17.45, da flere biler pludselig standsede op og en flok maskerede personer sprang ud og gik til angreb på vennerne med økser, bat og hamre.

Det var stort set også, hvad det unge vidne kunne huske. Han var selv lykkedes med at løbe hurtigt væk, men så heldige var de tre andre ikke.

Kunne intet huske Gennem mere en halvanden time forsøgte både anklager, forsvare og retsformanden at få vidnet til at fortælle om, hvad han konkret havde oplevet i forbindelse med voldsepisoden - og hvad han eventuelt vidste om overfaldsmændene.

Fire mænd tiltalt De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (28 år), S (22 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Retssagen begyndte i september og løber over op mod 11 retsdage. Der ventes dom i midten af februar. Men gentagne gange svarede vidnet, at han ikke kunne huske noget. Og når han blev forsøgt hjulpet på vej med oplæsning af forklaringer, som han tidligere har afgivet over for både politiet og ved en indenretlig afhøring foran en dommer i maj 2019, var svaret det samme.

- Jeg er bare en glemsom type. Jeg glemmer ting. Det er to år siden, og nu er vi i 2020, er vi ikke, sagde han.

Hukommelsen rakte således heller ikke til, at han kunne forholde sig til, at han ifølge en politirapport skal have udpeget den i dag 22-årige tiltalte S som chauffør på en af de biler, overfaldsmændene ankom i til Havevang. Tilsvarende skal han have genkendt den 28-årige tiltalte M.

Vidnet kunne i retten heller ikke genkende indholdet af en politirapport, hvor han havde beskrevet både bilerne og overfaldsmændene.

- Har jeg skrevet under på rapporten? Hvis jeg ikke har skrevet under på den, kan jeg ikke huske det, der står i den, sagde vidnet.

Gav navn til politimand Efter at han havde forladt retssalen, fortalte en indkaldt politimand fra vidneskranken, at det unge vidne uopfordret havde henvendt sig til ham på Holbæk Sygehus, hvor ofrene for overfaldet samme aften var til behandling.

Ifølge politimanden havde han fortalt, at tiltalte S skulle være blandt overfaldsmændene.

Alle tiltalte nægter sig skyldige.

Spørgsmål blev afvist Anklager Annette Ahm lagde på et tidspunkt an til at spørge vidnet om han kendte den 18-årige Zobair Saidi, der i april 2019 - altså godt et halvt år efter episoden i Havevang - blev dræbt af skud i Ladegårdsparken.

Ligesom økseoverfaldet er det anklagemyndighedens opfattelse, at drabet skete som led i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte var tilknyttet.

Men vidnet blev stærkt fortørnet over, at anklageren bragte det navn op, og han nægtede at svare på spørgsmålet. Det udløste en mindre diskussion mellem vidnet og retsformanden om hans pligt til at svare på spørgsmål.

Og da også forsvarerne for de tiltalte kom på banen med en protest mod, at anklageren kunne spørge ind til vidnets relation til Zobair Saidi, besluttede retsformanden at afvise anklagerens spørgsmål, fordi det var uklart, hvad det havde at gøre med den aktuelle sag.

Der er nu godt en måneds pause, inden næste retsmøde i sagen.

